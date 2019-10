El Pistolero, a 11 metros de la gloria

Roger adelantó al Levante en Butarque con un gol desde los once metros engañando a Juan Soriano. Un momento decisivo para el desenlace del partido y para dejar tocado al Leganés justo antes del descanso. Y al Pistolero no le tembló el pulso. Respiró profundo, dio unos pasos y golpeó con el interior de su pierna derecha para engañar al meta rival. Y lo cierto es que cada vez que el nueve coloca el balón sobre los once metros el público ya se prepara para abrazarse y celebrar el gol. Y no es para menos porque Roger, desde que pisó Segunda División ha lanzado 16 penaltis con solo un error, ante el Mirandés en un 2-1 a favor en el Ciutat.

El lanzador del equipo ya no admite dudas. Roger es el elegido. Da igual cuál sea el contexto o el escenario. Desde el triunfo ante el Villarreal esa decisión está todavía más clara. Morales aceptó la responsabilidad pero tras su falló, el nueve cogió el balón, miró a Andrés Fernández y dejó claro que cuando él lanza el riesgo es mínimo. Un partido después, ante el Valladolid, Salisu barrió al Comandante dentro del área y mientras el VAR decidía si concedía pena máxima o no, Roger y Mayoral 'peleaban' por ver quién lanzaba. Y Vezo comunicaba a ambos la decisión de Paco López: el Pistolero.

Al final ese penalti no se lanzó y el cuadro granota ha tenido que esperar hasta la última cita contra el Leganés para ver una nueva oportunidad de lanzamiento desde los once metros. Y Roger no falló después de provocar él mismo la pena máxima. Engañó a Juan Soriano y empezó el camino hacia la victoria. Tras el encuentro él mismo aseguraba que se siente muy tranquilo con ese rol. «No es fácil. Hay que tener esa responsabilidad y yo me encuentro con confianza. Es un gol importante para mí y ayuda para que el equipo sume», señaló el futbolista. Y lo cierto es que esa tranquilidad la traslada al resto de sus compañeros de equipo.

Como anécdota, Roger ha marcado 15 penaltis de 16 lanzados pero lo más curioso es que el portero que fue capaz de detener su disparo desde los once metros también fue una de sus víctimas unos minutos más tarde. En un Levante-Mirandés, el Pistolero, con 1-0 en el marcador, falló un penalti y unos minutos más tarde Sangalli empataba el duelo. Ya en el descuento hubo otra pena máxima y Roberto Gutiérrez, único portero en parar un penalti a Roger, vio como el '9' enviaba el balón al fondo de la portería. Nueve en LaLiga SmartBank y seis en primera es el bagaje de un delantero que ha metido el 93,75 por cien de los lanzados. A metas como Asenjo, Courtois y Andrés Fernández entre otros. Y la mayoría de sus goles han significado puntos.