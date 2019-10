La enfermería del Levante UD se vacía

Enis Bardhi es una de las buenas noticias del parón. Si después del encuentro contra el Eibar, Paco López reconocía que se había guardado la bala del macedonio para el choque del Benito Villamarín, ahora el centrocampista puede ser la mejor noticia posible en un nuevo viaje a Sevilla. En esta ocasión al otro estadio de la ciudad, al Sánchez Pizjuán. El jugador sigue con su preparación para llegar a tono y lo cierto es que este parón de selecciones ha resultado positivo para el bloque, que llegó al mismo tras la victoria en Leganés, algo que siempre permite afrontar las dos semanas con mayor tranquilidad. Y en ese escenario, la recuperación de Bardhi, único lesionado en ese sentido, resulta sensacional para Paco López, quien suma a un nuevo efectivo más para los partidos contra el Sevilla y Real Sociedad fuera y el Espanyol y el Barça en el Ciutat.

De nuevo, el calendario es apretado y de fondo aparecen cuatro partidos en solo trece días. Y no son nada sencillos. Por ello, que la enfermería esté vacía se convierte en una magnífica noticia para Paco López, que en los partidos disputados hasta la fecha ha demostrado hacer rotaciones en esa parcela del campo. Por su parte, la lesión de Campaña en el último duelo no se trata de nada grave y también estará disponible en el duelo contra su exequipo, del cual estuvo muy cerca en el pasado verano.

En ese contexto, y con todos a tono para medirse al Sevilla de Julen Lopetegui, Paco López tiene un 'bendito' problema ya que tendrá a los centrocampistas al completo disponibles. Vukcevic, Radoja, Campaña, Bardhi, Rochina y Melero se pelearán de esta manera por hacerse fuertes en un medio con muchos efectivos y perfiles distintos para afrontar los tres próximos compromisos ligueros. Y eso es tal vez lo que ofrece más garantías a Paco López en esta parte del curso.

Con 11 puntos de 24 posibles, la competencia interna está permitiendo a Paco López modificar ciertos detalles partido a partido. Es complicado ver dos semanas con el mismo once y en algunos casos ya no solo sucede por el aspecto positivo, sino por el negativo ya que en algunos casos los cambios en el once se producen por la falta de nivel de los titulares y no porque los suplentes estén presionando.

Eso sí, contra el Villarreal, en el amistoso que jugó el equipo el pasado jueves, Paco López dio oportunidades a todos para poder ganarse un hueco en vistas al próximo compromiso.