Tranquilidad o más presión

Ganar o ganar puede ser el lema contra el Espanyol en la jornada de mañana. No queda otra. Algo similar a lo que sucedió ante el Leganés pero con un contexto distinto y es que no hay un parón a la vuelta de la esquina. Pero pensando ya en ese futuro 'break' de selecciones, el calendario del Levante obliga a sacar algo positivo en forma de tres puntos contra el conjunto 'perico'. No vale otra cosa. Un empate sería una mala noticia teniendo en cuenta lo que viene a la vuelta de la esquina: dos partidos en el País Vasco (contra Real Sociedad y Athletic) y uno ante el líder, el Barcelona, en el Ciutat de València.

En ese sentido, es cierto que el feudo de Orriols no es sospechoso ni mucho menos de ser un estadio cómodo para los rivales. Esos 10 partidos consecutivos sin caer lo demuestran, pero en la práctica la obligación por ganar es todavía mayor que contra Osasuna o Eibar, donde se escaparon cuatro puntos. Y es que el futuro más cercano y sobre todo, el estado de ánimo, lo marca el partido contra un Espanyol que llega exigido y al que el conjunto de Paco López puede dejar a nueve puntos tras diez jornadas disputadas. Esa posibilidad de abrir brecha con un rival directo invita al optimismo, pero aún coloca mayor responsabilidad en un equipo que después tiene el Tourmalet por delante y que comienza visitando el Reale Arena, con el fantástico nivel que está ofreciendo el cuadro donostiarra en Primera.

Y es que después de los tres partidos posteriores al duelo del Espanyol de la jornada de mañana llega otro parón de selecciones, una pausa en el calendario que puede agobiar al equipo si no está lejos de la zona de peligro. Y esa autoexigencia es producto de la fantástica etapa de Paco López al frente del banquillo granota. El equipo está actualmente a tres puntos de la séptima plaza, que habitualmente da acceso a Europa, y a dos del descenso. Esa igualdad máxima demuestra que este año en LaLiga Santander las distancias son menos y cada punto sumado es un paso al frente. Sin embargo, en el ambiente del levantinismo se percibe en ocasiones cierta confusión. Por ello, el duelo contra el Espanyol cobra una importancia clave ganando al rival más sencillo de los cuatro que vienen por delante. Y es que ahora no vale caer en el Pizjuán por la mínima y a cinco minutos del final.

En el vestuario sin embargo son conscientes de que la situación es positiva y aunque no se gana con regularidad siempre se compite salvo situaciones puntuales. Pero incluso en ese contexto de confianza en el trabajo bien hecho, los números tienen finalmente la razón y no ganar ante el Espanyol podría hacer crecer las dudas sobre el nivel real del equipo. Por eso, y para asumir los tres partidos siguientes con el mismo sentido de la responsabilidad pero con menor exigencia en cuanto a la clasificación, tres puntos ante el cuadro perico resultarían un colchón sobre el que apoyarse en caso de no ganar uno de los tres encuentros siguientes. Cabe recordar que este año el equipo no ha pisado posiciones de descenso salvo en la jornada 1, una anécdota tras la primera derrota del curso por un resultado tan corto como el 0-1 en Mendizorroza. Después de esa cita sí que ha existido cierta normalidad. El equipo encaró dos partidos consecutivos ganando y posteriormente ha oscilado su clasificación entre el puesto número 8 y el 12, siendo actualmente el undécimo clasificado. Se antoja como algo muy importante, como mínimo, mantener esa regularidad en la clasificación para llegar al parón del 10 de noviembre en zona tranquila.