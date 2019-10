Un partido transcendental

Un mes hace que el Ciutat no ve al Levante UD, si bien de entonces a aquí lo único que ha cambiado es el césped. Más allá de que se estrene el de invierno, por lo demás las cosas siguen como estaban tras el empate ante Osasuna, lo cual no es ni bueno ni malo. Mientras que con el fuera de juego de Roger aquel último día volaron dos puntos, en Butarque se cazaron los tres jugando bastante peor y el que estaba en el bolsillo contra el Sevilla, de regusto aún amargo, se volatilizó a última hora tras pasar de un inicio vertiginoso a un final con la lengua fuera. Total, que con el parón de por medio y siendo el Espanyol el rival más accesible en teoría hasta el próximo, el equipo regresa tal cual se fue, con los mismos defectos y virtudes. Engañosamente instalado, además, en la zona donde no hace ni frío ni calor. Esa en la que también el tiempo cambia de sopetón.

El jugo de todo lo anterior, metido en la licuadora de mensajes que fue la rueda de prensa de Paco López, se concentra en el titular de que el partido de hoy, más que importante, es «trascendental». En especial porque los siguientes compromisos son contra la Real Sociedad, el Barcelona y el Athletic. El técnico, que aunque no tire de chuleta no es de improvisar, reconoció que los puntos de esta tarde «pueden influir sobre el futuro y además para bien». «De ganar le sacaríamos nueve puntos a un equipo que ahora está ahí abajo pero que puede ser un rival nuestro», afirmó el de Silla.

Sin derrotas desde marzo, no hay duda de que el Ciutat se ha convertido en un fortín. Y no la hay tampoco de que la afición es un factor clave, incluso aunque el runrún, por residual que sea, ni haya desaparecido ni parece que precisamente vaya a ser a estas alturas cuando lo haga. De lo que sí que hay dudas es de que por muy colista que llegue a la cita, el Espanyol sea un rival accesible con Machín en el banquillo. Ningún otro entrenador le encontró tanto las cosquillas el curso pasado como él, del 2-6 de la primera vuelta al 5-0 de la segunda cuando dirigía a un Sevilla que, aun así, no tardó mucho en despedirlo. Su debut en Cornellà fue con derrota, aunque viene de resarcirse por la mínima el jueves en Europa. Durante su etapa en el Girona tampoco cayó nunca con los granotas, que tan sólo le rascaron un empate.



Diez onces titulares distintos

Aunque después del roto de Navas y Ocampos no se le esperaba en el once, Toño es junto a Oier la única baja forzosa de la convocatoria. La del lateral, como se comunicaba el viernes, es por un problema «pendiente de evolución». Las demás son por decisión técnica: Duarte, que no estará contra su ex; Vukcevic, que ha vuelto a la casilla de salida, y el habitual Iván. Por décima jornada seguida habrá nuevo once, ya que la entrada de Clerc una vez derrotado el virus, está asegurada. Paco, que volvió a defender su política de rotaciones y cambios de dibujo, podría optar por volver al 4-4-2 o mantener el 4-3-3, lo que provocaría que Morales actuara en una de las bandas y que solo hubiera sitio para un delantero, posición que viene siendo en propiedad para Roger. «Quiero ser coherente con lo que digo aquí (públicamente) y el vestuario. Mi mensaje la primera semana fue que tenemos una plantilla tremendamente igualada, heterogénea, con características muy diferentes. Habrá semanas que pasemos de gente que pueda jugar a no ir convocada o al banquillo. Pretendo que esto sea un equipo», dijo.

El Espanyol, por su parte, llega al Ciutat después de obtener el primer triunfo de la etapa Machín contra el Ludogorets.