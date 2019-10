El Ciutat no tiene la culpa

Tras un mes sin verle el pelo por casa, el Levante UD no se dejó ayer ni una miseria que enseñar en su regreso al Ciutat de València, donde puso punto y final a su racha de 10 jornadas sin derrotas. Lo hizo, además, con un partido del que es que ni el mayor de los optimistas sería capaz de sacar una lectura positiva. Un suplicio, de principio a fin, a manos de un Espanyol que llegó siendo colista y se fue como si aspirara a la Champions. Machín confirmó, como ya se sabía, que es la auténtica bestia de los granotas. Sin embargo más que en el buen planteamiento del técnico rival, la noticia estuvo en el que Paco López tuvo tan malo. El de Silla, sin respuesta a la presión tan alta de su colega, no estuvo fino para desactivar el runrún. Falló en los cambios, con los que valga la redundancia no se cambió nada, y las variaciones de dibujo sobre la marcha contribuyeron a la ceremonia de la confusión que terminó siendo el segundo acto. No hubo atisbo de reacción y sí una insistente amenaza de 0-2.

Los resultados los dejaban en segundo plano, pero ahora los problemas están en el primero. En un partido que se había calificado como «trascendental», el Levante UD naufragó sin ningún tipo de excusa. Todos los defectos, los de grupo y los individuales, quedaron al aire. Los espacios nunca aparecieron ni nadie adivinó siquiera por dónde buscarlos. El balón fue una losa. Y la precipitación se convirtió en la seña de identidad de un equipo en el que Aitor, que esta vez sólo hizo dos paradas al bulto, fue protagonista no bajo palos, donde se comió el gol, sino poniendo el balón en juego. Sin salida desde atrás, el portero tiró de patadón y hasta acabó sacando la falta de la impotencia en el tiempo de descuento.

El aficionado de a pie, ese que no entiende de big data pero que siente el fútbol, fue el primero en dar la alerta. Y en el Ciutat, cuya paciencia no es proverbial ni limitada, ya se sabe que los goles se huelen con la precisión de un ordenador cuántico. Nunca pillan desprevenidos si son a favor pero aún menos cuando, como el de Bernardo, ocurre al contrario. Minutos antes de que lo marcara, con el runrún sonando de fondo, ya se mascaba la tragedia. El Espanyol, aunque sin puntería, estaba terminando las jugadas y era solo cuestión de tiempo que las cosas se cayeran por su propio peso. El larguero, un mano a mano telegrafiado por Ferreyra y una serie de errores en defensa después, Bernardo se aprovechó de un marcaje de esos que se hace con la mirada a a la salida. Fue un gol, para más inri, feo a más no poder, nada ortodoxo y hasta con la duda de si el VAR lo anularía por el misterio sobre la parte del cuerpo con la que cambió la dirección del balón. Ni siquiera Aitor, que guardó mal su primer palo, estuvo acertado para acudir como tantos otros días al rescate.

El castigo del gol no fue ni inesperado ni inmerecido. Para entonces el equipo sólo había chutado dos veces, una de falta y otra gracias a un regalo. De hecho, de ahí al final sólo volvería a tener otro par de oportunidades, una aislada de Hernani en la que Naldo le obligó a perfilarse con su pierna de apoyo y otra en la que se durmió Morales. Uno y otro fueron los responsables directos de que en ataque, sin compensarlo tampoco con ayudas en defensa, el Levante UD no desplegara las alas, especialmente la del portugués. Lo veía la grada, inflamable hasta con su adorado Comandante, y lo sabía Paco López, que ante la falta de pulso sobre el césped cambió del 4-3-3 a un 4-4-2 con Morales en punta. Todo para luego volver a la casilla de salida tras el descanso y cambiar de paso nuevamente cumplida la hora de juego.

Lo de la flexibilidad táctica es, sin duda, un discurso que da pie a muchas interpretaciones. Pero el abuso, he ahí el peligro, amenaza con convertirlo en incoherente. El doble cambio de Sergio León y Mayoral, ni qué decir la entrada de Miramón, fue de atrezzo. Sin flujo de juego ni espacios ni situaciones de gol, el problema saltaba a la vista que no era de delanteros y mucho menos, pese a que lo más recordado de Coke fue el meneo que le dio en los micrófonos a la afición por sus silbidos, del lateral derecho. El problema gordo es que el Levante UD volvió a perder después de mucho en casa y que no fue un accidente. El riesgo estaba perfectamente señalizado. El Ciutat no tiene culpa.