Coke: «La gente no ha ayudado»

Coke Andújar estalló ayer tras perder ante el Espanyol (0-1) en el Ciutat de València y aseguró que la afición granota no «ha ayudado» al equipo y que todos deben «darle una vuelta» porque tienen que permanecer unidos para lograr los objetivos durante la temporada. «Estamos convencidos de que la salvación pasa por que el Ciutat de València sea un fortín. No hemos conseguido sacar los tres puntos. Ha sido un partido raro, la gente creo que tampoco ha ayudado en ese sentido a que seamos todo lo fuerte que somos en casa», dijo Coke en declaraciones al acabar el partido.

«Hay que darle una vuelta, tenemos que pensar todos. Si queremos salvar la situación, aunque creo que estamos en una situación cómoda, debemos pelear todo el mundo junto, afición y el equipo, para que no se nos complique», añadió. Sin embargo, el futbolista matizó sus declaraciones en zona mixta, ya duchado y en frío, ante las preguntas de los medios de comunicación. «Cuando vamos a otros estadios sí que se genera una atmósfera en nuestra contra, hoy quizás por nuestra culpa creo que no hubo momentos para que el rival se haya sentido incómodo», explicó Coke.

El lateral vallecano insistió en que los primeros culpables son ellos mismos, pero solicitó ayuda por parte de la afición cuando el equipo no está cómodo. «Cuando no nos encontramos cómodos a veces tienes que sentir ese aliento, como sentimos el día del Villarreal. Tal vez hemos trasladado ese nerviosismo a la grada y a partir de ahí no hemos podido remontar el partido», declaró.



«Uno de los partidos más raros»

Paco López tampoco terminó satisfecho con lo vivio ayer en el Ciutat. «Ha sido uno de los partidos más raros y extraños desde que estoy aquí, con muchas imprecisiones y, además, hemos hecho cosas negativas que no habíamos hecho nunca», agregó. También indicó que no hay excusas para el juego de su equipo, especialmente cuando tuvo el balón. «Pese a ello, el rival no nos ha superado en muchas cosas y hasta el gol apenas nos había creado peligro», indicó. «Hay que diferenciar lo de hoy respecto a otros encuentros. Hemos estado peor que otros días, pero en las diez jornadas que llevamos no he visto al Levante inferior a su rival», continuó.

Paco López insistió en que deben dar un paso más y asumir las urgencias del fútbol. «No estoy preocupado porque no estamos hundidos», indicó. «No hemos ofrecido ni la mínima versión de los que somos y tenemos que mejorar, pero no va la situación más allá. Hay que trabajar aspectos para recuperar las buenas sensaciones de los tramos de algunos partidos», dijo.

El técnico visitante, Pablo Machín, resaltó por su parte que aunque lo importante para el Espanyol era ganar, habían conseguido «minimizar» las virtudes del Levante. «Hemos ganado en un fortín, donde hace mucho tiempo no ganaba nadie y lo hemos hecho a base de una presión alta que ha impedido al rival salir con la pelota bien jugada para sus delanteros, que son muy rápidos», indicó. «Además, hemos aportado acciones a balón parado que nos deben dar rendimiento a partir de ahora», señaló tras sellar la segunda victoria desde su llegada.