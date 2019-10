Paco López: "La afición del Levante UD es sagrada"

Paco López dejó varios titulares en la rueda de prensa previa al partido en San Sebastián. En primer lugar, el técnico de Silla recalcó que le había sorprendido «la autocrítica que hizo el vestuario en la charla» del día anterior. Reconocer los errores es el primer paso para corregirlos, y en eso está la plantilla levantinista, consciente de que estuvieron «muy mal» contra el Espanyol en el último partido del Ciutat.

«Estuvimos muy mal en todos los aspectos. Cuando un jugador hace autocrítica y sabe que no ha hecho las cosas bien es importante. Y esta plantilla hace autocrítica cada semana», insistió el preparador. «Ahora tenemos que hablar sobre el campo. Ya no me refiero a ganar o perder, sino a sacar el gen competitivo que nos faltó el otro día», añadió posteriormente. Para el técnico de Silla al equipo le faltó «un poco de todo» porque «no estuvimos acertados con balón y tuvimos un mal posicionamiento. Nos faltó intensidad, actitud y atrevimiento», expresó.

Sin embargo, Paco López lanzó un mensaje optimista: «Estamos todos con ganas y confianza de hacer un buen partido ante la Real Sociedad», dijo. Incluido Coke, quien se metió en un jardín al afirmar que el Ciutat no había ayudado en la derrota contra los 'pericos'. «Coke no tuvo intención ninguna de criticar porque la afición es sagrada. Encima él es de los que más anima, es positivo. Nos gustará que la afición pueda estar más intensa, pero tenemos que provocarlo nosotros». En la misma línea, el propio lateral se disculpó horas más tarde, antes de volar a San Sebastián. «Sabéis lo importantes que sois para el equipo cuando las cosas no salen, y no estaban saliendo», dijo el madrileño. «Siento si alguien se ha ofendido», prosiguió el defensor, que a su vez alentó a la afición a un reencuentro el sábado para el partido contra el Barcelona: «Nos vemos el sábado en el Ciutat. Os necesitamos como siempre para conseguir el objetivo. Matxo Llevant».

Al margen de polémicas, Paco López avisó a su vez del peligro de la Real Sociedad. «Conozco a sus jugadores y todo lo que genera Anoeta, más ahora que está todo cerrado. Además están ahora de dulce», dijo sobre el buen momento de forma de los hombres de Alguacil.

Al ser cuestionado sobre su futuro y su renovación (que se ha quedado algo estancada los últimos días), el técnico reconoció estar «tranquilo», como en la época de SuperLópez. «Me preocupa que mañana se vea un equipo competitivo y valiente», zanjó.