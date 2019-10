Paco López: "Pierdes dos partidos y te matan"

El entrenador del Levante Paco López calificó como justo el triunfo de su equipo ante un «gran rival» y reivindicó a una plantilla que «tiene calidad». «Este equipo casi siempre hace lo mismo, el otro día fue la excepción que confirma la regla pero tiene calidad y un alto nivel», declaró orgulloso .

López reconoció que sufrió más de lo que esperaba con el 0-2 al descanso, porque la Real apretó con dos delanteros y marcó muy pronto un gol que le daba vida para poder remontar. «Creíamos que iban a hacer lo mismo que en la primera mitad. No esperaba dos delanteros y no se si esa fue la causa, pero en los primeros minutos de la segunda parte hemos sufrido hasta que nos volvimos a asentar en el campo y nos reajustamos por dentro», detalló el entrenador del Levante. «Ensalzó a los donostiarras, un gran equipo que remarca una victoria conseguida ante un adversario «tan preciso y tan técnico que no es nada fácil jugarles», subrayó Paco López muy satisfecho.

No quiere lanzar las campanas al vuelo con esta victoria y mantuvo su discurso de que lo importante es «el trabajo porque los resultados...pierdes dos partidos y te matan», señaló un entrenador del Levante que destacó también el gran partido del goleador Enis Bardhi, «jugador de talento que aporta muchas cosas y que además es muy generoso», sentenció el técnico de Silla.