"Con trabajo y con la ayuda de 22.000, todo es posible"

El partido ideal, la tormenta perfecta, el virtuosismo elevado a su máxma expresión. El entrenador del Levante UD, Paco López, aseguró ayer que es «tremendamente difícil» ganar al Barcelona, y subrayó que para poder repetir la victoria que lograron hace dos temporadas por 5-4 deben hacer «las cosas perfectas».

«A lo largo de una temporada son muy pocos los elegidos que son capaces de ganarle. Ese año era la penúltima jornada y nadie había sido capaz de ganarle y lo hicimos nosotros. Es tremendamente difícil ganar al Barça y tienes que hacer las cosas perfectas, te tiene que salir un partido perfecto», dijo Paco López.

«Por trabajo, por fe y por compromiso y con esa actitud y convencimiento más la ayuda de los 22.000 que van a estar detrás este equipo es capaz de todo», añadió.

El entrenador valenciano también destacó la calidad del argentino Leo Messi. «A Messi no hace falta volver a descubrirlo. No pararíamos de decir elogios y ya no se encuentran calificativos. Lo que hay que hace es un buen trabajo colectivo y hacer las cosas perfectas pero este equipo va a dar la cara», indicó.

Además, Paco López confesó que la victoria lograda en Anoeta ante la Real Sociedad les ha dado confianza para afrontar el choque ante el líder de Primera división y explicó las diferencias que el Levante exhibió respecto a la derrota ante el Espanyol.

«Siempre es bueno ganar. Yo destacaría, sobre todo, que la actitud, el compromiso y la mentalidad con la que salió el equipo no tuvo nada que ver con la del partido anterior. Y mañana es otra historia pero siempre ayuda haber terminado con tan buenas sensaciones el último partido».



Elogios de Valverde

Por su parte, el entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, advirtió ayer que, «en los partidos contra el Levante puede pasar cualquier cosa», recordando lo imprevisible que es el conjunto valenciano. «Es un equipo que intenta presionar alto y atacar con muchos jugadores. Si te quitan la pelota, tienen un contraataque mortal, con jugadores muy rápidos como Morales o Hernani. Son partidos en los que puede pasar cualquier cosa», afirmó. Valverde cree que el equipo de Paco López «estaba en un momento de inestabilidad, pero en Anoeta (1-2) volvieron a ser el equipo reconocible del año pasado».