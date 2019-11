"El fútbol es la repera, es increíble"

El entrenador del Levante, Paco López, indicó en rueda de prensa tras derrotar su equipo por 3-1 al Barcelona, que el fútbol es la «repera», ya que recordó que hace menos de una semana, tras perder en casa ante el Espanyol, todo era negativo y ahora en tres días han logrados dos triunfos importantes. «El fútbol es la releche o la repera, es increíble, por eso mueve lo que mueve. En una semana hemos pasado del derrotismo, de parecer que no podíamos ganar a nadie, a ganar en Anoeta y ahora al Barcelona», recalcó.

«En un partido así es imposible destacar a nadie. Estos partidos solo se ganan estando bien como equipo. La clave ha estado en el trabajo colectivo, en ese convencimiento sin el que es muy difícil ganar», agregó López.

El técnico valenciano sobre el partido señaló: «Sabíamos que había que esperar un dominio del Barcelona por su superioridad técnica, así ha sido mucha tiempo en la primera parte. Queríamos cerrar los pasillos interiores, que no nos hicieran correr mucho». «La clave era no rifar el balón cuando lo teníamos, en la primera parte no me ha gustado mucho, con poco atrevimiento. En el descanso hemos dicho que había que ser más atrevidos, ser más verticales y lo hemos conseguido», apostilló.

«El levantinismo tiene que estar feliz, ganar al Barcelona a lo largo de una temporada está solo para los elegidos. Nosotros afortunadamente les hemos ganado tres veces en los últimos años y eso no es fácil. Pero los pies en el suelo, nuestra liga es otra, el camino lo tenemos claro y el foco lo ponemos en el trabajo diario», concluyó el técnico levantinista.



«El contrario también juega»

Por su parte, el entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, incidió en que la actitud de sus jugadores fue buena y destacó que el rival también juega y que estuvo más acertado en la segunda mitad. «En siete minutos nos han hecho tres goles y no hemos tenido respuesta. La actitud del equipo siempre es buena pero el contrario también juega y a veces acierta de manera contundente como hoy y hay que aceptarlo», explicó.

Sobre el desarrollo del encuentro indicó: «En el primer tiempo no había llegadas de ellos y nosotros podíamos hacer gol. En el segundo no dominábamos el juego, no hacíamos peligro, ellos tampoco y el marcador era mínimo». «Han llegado esas jugadas en dos minutos y el tercer gol nos ha hecho daño porque la distancia ya era grande. Hay que poner en el debe que nosotros tampoco estábamos haciendo demasiado y estábamos en una situación inestable», añadió.

Sobre el peor rendimiento de su equipo lejos de su estadio, comentó: "No estamos haciendo la misma temporada en casa que fuera, pero después de los primeros partidos que no ganábamos luego sí lo hicimos y tenemos que continuar. Hemos perdido un partido y ya está».