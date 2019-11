Paco López: "Campaña tiene nivel para ir a la selección"

La rueda de prensa previa al duelo contra el Athletic tuvo en Campaña a uno de los protagonistas. Uno de los futbolistas que mejor ha rendido en los últimos encuentros no estuvo en la lista de convocados de Robert Moreno para los próximos compromisos de la selección absoluta y sobre ese detalle habló Paco López. «Está demostrando que tiene capacidad para poder estar en la selección. Para mí no hubiese sido una sorpresa que hubiese entrado. Pero entiendo lo difícil que lo tiene el seleccionador especialmente en esas posiciones. Cualquiera que hubiese ido habría sido merecido», explicó el máximo responsable del banquillo granota, quien también habló sobre otro de los temas más importantes de la actualidad granota: Aitor Fernández.

«Es la primera vez que me pasa esto con un jugador. Todavía se están haciendo gestiones. Yo no lo termino de entender, porque con Miramón se ha hecho también lo mismo y se ha conseguido. Con Aitor el mismo tipo de alegato no ha servido. Espero que se resuelva en las próximas horas», señalaba el técnico, que sin embargo no recibió notificación en ese sentido durante la jornada de ayer y por ello en el club comenzaron a trabajar con la posibilidad de llevar tres porteros a Bilbao. El propio Aitor, Cárdenas y un tercero, situación en la que aparece un nuevo problema, ya que Oier Olazabal, teórico segundo meta de la plantilla, no está al máximo. Es más, en el entrenamiento de ayer en la Ciudad Deportiva de Buñol solo completó parte de la sesión ya que aún sigue recuperándose de su lesión del Tendón de Aquiles. En ese sentido, Paco podría incluso echar mano del segundo del filial, ahora titular, Picón.

Sobre el duelo de mañana contra el Athletic, el técnico dejó claro que espera un encuentro con mucho ritmo y con ocasiones para ambos, algo que ha sucedido en los últimos enfrentamientos disputados en el País Vasco. «Nuestras dos últimas visitas a Bilbao han sido partidos intensos y vibrantes y hemos hecho dos buenos partidos. Cada año es diferente pero espero un Athletic intenso, con ritmo alto, como suele ser en su estadio, que te llevan al duelo y a lo físico», explicó el entrenador granota.

Por otra parte, y después de dos victorias consecutivas, una de las máximas preocupaciones de Paco López es que no exista relajación en el ambiente. El trabajo no está hecho y cada partido es una batalla en la que o estás al máximo o es muy complicado sacar los tres puntos. Por ello, recordó qué fue lo que sucedió tras perder contra el Espanyol, por lo que no pueden depender «de los vaivenes de los resultados» y que deben «poner el foco» en el trabajo realizado.

Es precisamente ese trabajo el que ha respaldado a Paco López desde su llegada al banquillo granota. Tanto los jugadores como la afición están con el entrenador granota y eso ahora hay que rubricarlo con la firma de su ampliación de contrato, la cual se está retrasando y es un tema que incluso incomoda, como así reconoció, al entrenador, que intenta no hablar de ello. Ayer aseguró en ese sentido que intenta abstraerse y escapar de esa situación. «En el fútbol lo entiendo absolutamente todo. Y convivo con ello. Pero no me molesto ni un segundo en cosas que no dependen de mí. Tengo absoluta confianza en el presidente y el presidente en mí», sentenció el entrenador, que tiene la mente puesta en sacar los tres puntos en San Mamés.