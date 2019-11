"Nuestro trabajo merecía un punto"

El entrenador del Levante, Paco López, admitió que el Athletic Club hizo «méritos» suficientes para llevarse la victoria en el partido que enfrentó a ambos equipos en San Mamés, aunque consideró que «el esfuerzo y el trabajo» de sus futbolistas «seguramente merecía también un punto». «La clave ha estado en que podíamos haber hecho más daño cuando tuvimos el balón. Estuvimos poco precisos cuando recuperamos, aunque hemos tenido opciones. Si Campaña hubiera marcado el 0-2 nos hubiese dado más tranquilidad, entre comillas porque en San Mamés nunca se está tranquilo», explicó el técnico valenciano.

López lamentó que se les escapara el empate en una jugada en la que han «descuidado el rechace» y ha permitido a Ander Capa marcar el 2-1 final. El técnico del Levante, además, se quejó de «la poca distancia» entre el lanzador y la barrera que existe de manera reiterada en las faltas que son señaladas a favor al Levante cerca del área rival.

«Ya nos pasó la temporada pasada. Es increíble la poca distancia que hay entre la pelota y la barrera. Ya está bien. Son 9,15 y se acabó. Y, si un futbolista pide la distancia, hay que medirlo. Además de que sea lo legal, en vez de favorecer el juego ofensivo se favorece al infractor. Es muy reiterativo», se quejó López.

Clerc: «Faltó personalidad»

El lateral izquierdo Carlos Clerc fue el protagonista «granota» en la zona mixta. El defensa comentó que el partido en San Mamés fue «un duelo duro, de mucha pelea», así como que pese a que ellos «han salido mejor, nos hemos encontrado con un gol (0-1) tras una jugada de estrategia entrenada durante la semana». Eso sí, el lateral criticó la actuación del equipo, al que acusó de faltarle «personalidad» después de «no entrar bien en la primera ni en la segunda parte». Además, y dejando de lado los merecimientos, Clerc destacó que «después de toda la lucha, la pelea, de sufrir mucho, nos han quitado un punto al final», hecho que hace que la derrota tenga un «peor sabor».

«Queríamos hacer mejor partido del que hemos hecho», prosiguió el lateral, uno de los fichajes del cuadro granota el pasado mercado estival. Para el defensor, la clave del partido, el plus que le faltó al Levante UD, estuvo en las segundas jugadas. «Nos ha faltado coger más segundas jugadas. Si no las coges y tienes la pelota, que es nuestra seña de identidad, habríamos controlado mejor el partido», lamentó.

Al ser preguntado sobre si consideraba justo el resultado, Clerc respondió que «lo justo o no justo es relativo», pero añadió que «es una derrota dolorosa por cómo se produce al final. Había muchas cosas evitables por segundas jugadas o por ir más fuerte a algunos duelos», afirmó.

Gaizka Garitano se mostró contento por la capacidad del Athletic Club para «gestionar» en la segunda parte la desventaja de 0-1 con la que llegó al descanso del partido frente al Levante y culminar la remontada con un tanto de Ander Capa, a quien el técnico no ha visto «marcar un gol así ni en los entrenamientos». «Es un jugador en crecimiento. Tiene que mejorar, pero cuando tiene la confianza del entrenador rinde más. No le he visto meter un gol de esos ni en un entrenamiento porque cuando llega a esos metros se le apaga la luz», apuntó.