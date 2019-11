Aitor: "Este club es como una familia"

«El Levante apostó por mí en todo momento para dar el salto a Primera División. Hizo posible mi sueño de pequeño y siempre estaré agradecido». Con esas palabras, Aitor, el portero granota dejaba claro que le debe mucho a una entidad que le ha permitido convertirse en profesional, algo que no olvidará nunca. Su renovación ya es oficial. «Cuando llegué me acogieron como uno más, esto es una familia y en poco tiempo uno saca lo mejor de sí y está como si estuviera en casa. Eso me gusta de este club porque el día a día te lo hace más agradable», explicó.

Además, él mismo se ve más maduro que ahora que en esos primeros partidos en los que se encontró algo excitado por la situación. «Los primeros partidos se vio un Aitor mucho más nervioso y ahora mismo se ve a un Aitor más relajado», señaló el cancerbero.