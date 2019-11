La Copa lleva al Levante UD, de nuevo, a Melilla

La andadura del Levante UD en la nueva Copa del Rey empezará en Melilla. El equipo granota deberá emprender un viaje de más de 700 kilómetros la semana del 17 de diciembre para enfrentarse al Melilla CD, un modesto equipo que lucha por salvar la categoría en el Grupo 9 de la Tercera División.

Así lo ha deparado la suerte del sorteo de la primera fase de la Copa del Rey, que se celebró ayer en Las Rozas. El Melilla CD es uno de los diez campeones territoriales de la temporada pasada que este año participa, por primera vez, en el torneo del «ko».

La eliminatoria se disputará a partido único, como el resto de emparejamientos hasta semifinales.

Así pues, el Estadio Municipal Álvarez Claro recibirá al equipo de Paco López dispuesto a dar la campanada. Sin embargo, no será la primera vez que el Levante UD visite este estadio -aunque sí el primer duelo entre ambos equipos-.

Los granotas ya disputaron previamente una eliminatoria de la Copa del Rey en Melilla, en noviembre de 2012, aunque contra el otro equipo de la ciudad autónoma: el UD Melilla.

El Levante UD empezó allí la andadura de la Copa en la temporada que debutó en Europa League. Al jugar competición europea, los granotas se enfrentaron a un equipo de Segunda División B. El Estadio Municipal Álvarez Claro no guarda buenos recuerdos para los levantinistas, ya que el equipo dirigido por Juan Ignacio Martínez perdió 1-0, con un solitario gol de Velasco desde el punto de penalti, pocos minutos antes del descanso. Sin embargo, en la primera plantilla no queda ningún jugador que jugase ese partido.

En la vuelta, el Levante UD solventó la eliminatoria con un 4-1 en el Ciutat, con gol de Roger Martí incluido.

El resto de emparejamientos que afectan a los equipos de la Liga Santander son: Intercity-Athletic Club, Peña Azagresa-Celta de Vigo, El Palmar-Getafe, Becerril-Real Sociedad, Comillas-Villarreal, Club Atlético Antoniano-Betis, Tolosa-Valladolid, El Álamo-Mallorca, Andorra-Leganés, Bergantiños-Sevilla, Lorca-Osasuna, Jaén-Alavés, Logroñés-Eibar, L'Hospitalet-Granada y Lleida-Espanyol.

Pepelu, contento en Portugal

Por otro lado, uno de los nombres en lo que va de temporada en clave levantinista es el de José Luis García Vayá, más conocido como Pepelu.

El joven canterano granota, cedido al CD Tondela este mismo verano, es una de las sensaciones de la Liga NOS y ha convencido al seleccionador sub-21, Luis de la Fuente, que la semana pasada lo volvió a convocar para los partidos ante Macedonia, en el que fue titular, e Israel.

Sobre su salida hacia Portugal este verano, Pepelu declaraba a la Agencia EFE que «cuando se plantea la opción de ir fuera a jugar a otra Liga tienes la duda de cómo va a salir, pero gracias al míster (Natxo González), que me dio confianza para ir allí, ha salido todo muy bien, estoy muy contento y me están haciendo muy feliz».

Al respecto de su situación con el Levante UD, Pepelu matizó que «llevo muchos años ahí y me han tratado muy bien en las categorías inferiores. Al final los canteranos tenemos que trabajar e intentar dar el máximo en el día a día. Lo que depende de mí es que el míster del primer equipo dé alguna oportunidad, que de momento no se ha dado, pero estoy tranquilo porque he dejado todo en el campo».