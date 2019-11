A prolongar el efecto Orriols

Si el histórico RCD Mallorca está de vuelta la élite ha sido, en parte, por la excelente labor de su técnico Vicente Moreno. Poco o nada se habla ya del sello del valenciano, natal de Massanassa, que logró un hito histórico en el fútbol, haciendo escalar al cuadro bermellón de Segunda B a Primera... en dos años. Hace casi siete años que el cuadro insular no pisa el feudo granota en la élite; eso sí, entre medias está su visita en Segunda A en 2016 (2-1) el año del último ascenso granota y de uno de los peores recuerdos para los insulares: su descenso al fútbol no profesional.

El Ciutat se encontrará con un modesto Mallorca, más rival directo que nunca, que además no ha comenzado el curso lo bien que esperaba pero que de momento se las apaña para vivir ajeno al descenso, a exactos cinco puntos. El proyecto de Moreno se mantiene así por su fortaleza en Son Moix, coincidencia con el Levante (solo ha perdido uno de seis partidos en casa), pero por contra, lejos de la isla todavía no ha sido capaz de ganar. El Mallorca ha perdido en los campos del Valencia CF (2-0), Getafe (4-2), Alavés (2-0), Leganés (1-0) y Valladolid (3-0), concediendo tres derrotas ante rivales por la salvación y solo habiendo visto portería en dos ocasiones, en el Coliseum. Por tanto, y con máximo respeto, esta carencia debe ser el clavo al que los granotas se aferren para volver a la senda del triunfo, ya con un once definido y equilibrado, tras el último bache en San Mamés (2-1).

Qué mejor forma, además, de celebrar en Orriols la renovación de Paco López, el técnico granota, hasta 2022 que con otra victoria para prolongar las sensaciones que dejó el último precedente como local, aquella histórica victoria ante el líder, FC Barcelona, 3-1 con una apoteósica remontada en apenas 45 minutos que hicieron vibrar al levantinismo como hacía tiempo que no lo hacía.

Con toda la plantilla disponible, exceptuando a los lesionados Cabaco y Róber Pier, la clave estará en ver si finalmente Bardhi y Melero, los dos 'tocados' junto a Vukcevic, están en plenas facultades para partir de inicio. Si ambos centrocampistas están en perfecto estado se espera que Paco López de continuidad al once que le ha hecho ganar dos de sus últimos tres partidos en Anoeta y ante el Barcelona en el Ciutat. Ese 4-4-2 que dota de cierto equilibrio al equipo, de solidez defensiva y de chispa en ataque.



Reencuentro con Reina

Será un partido especial para Reina, portero y sustento del Mallorca. El cancerbero debutó en Primera con el Levante, donde militó entre la 07/08 y la 11/12 cuando se marchó al Cartagena.