Paco López: "Con Valverde o Setién, el Barcelona tiene calidad y recursos"

El entrenador del Levante, Paco López, explicó ayer que el Barcelona es capaz «de repente» de marcar cinco goles, como hizo este jueves en Copa del Rey ante el Leganés, y añadió que tanto antes con Ernesto Valverde como ahora con Quique Setién en el banquillo es un equipo «con tanta calidad y recursos» para ganar cualquier partido. «Se hablaba hasta hace dos días que el equipo de Setién no tenía profundidad, que no hacía goles y ayer de repente hace cinco. Es un equipo con tanta calidad y recursos que son capaces de hacer lo que hicieron ayer, ya sea con Setién o con Valverde», insistió. El entrenador del Levante recordó que el Barcelona solo ha cedido un empate con el Real Madrid esta temporada en LaLiga en el Camp Nou, pero se mostró optimista en sus posibilidades si son capaces de hacer «las cosas perfectas». «Nadie ha ganado en el Camp Nou este año y son pocos los equipos que son capaces de sacar algo positivo. Para ganar tenemos que ser nosotros y no dejar que al Barcelona le salgan las cosas bien. Se ha demostrado que nuestra oportunidad la vamos a tener seguro».