Bruno: "No quiero que se dude de mi profesionalidad"

La carta de presentación de Bruno González, el central recambio tras la marcha de Cabaco rumbo a Getafe, fue la de un futbolista con las ideas bien claras. «Nadie sabe dónde va a estar el año que viene o si va a estar», expresó sobre su futuro, pero «soy un profesional como la copa de un pino y si estoy aquí es para adaptarme y estar a disposición del técnico desde ya porque no hay tiempo que perder».

A eso ha venido Bruno, a «demostrar que valgo para estar aquí» y no para mantenerse activo durante un periodo de transición hasta el final de la temporada. El central canario se mostró muy tajante cuando respondió sobre la posibilidad de ver en Orriols un destino puente trámi entre su desvinculación con el Getafe y la firma, en verano, por un proyecto exótico en la MLS o en la Superliga china en busca de un gran contrato.

«En principio el contrato es hasta el final de la temporada, pero estoy muy contento de estar aquí y tengo la mente aquí», recalcó. «No quiero que se dude de mí en ningún momento. No me hacía falta jugar ningún partido más para irme a otras ligas», añadió. Personalidad ante todo para el central, que indicó que la «decisión de llegar se tomó conjuntamente» y que quiere «aportar desde ya mi granota de arena», sabiendo que la primera de sus finales como granota llega este mismo sábado ante el Leganés y en el Ciutat de València. En la misma dirección remó el director deportivo del equipo, Manolo Salvador: «Valoramos la opción de la renovación, pero lo más urgente era incorporarlo para salir del apuro de Cabaco. Estoy convencido que cuando acabe la temporada, si no hay nada que nos tire para atrás las dos partes podremos llegar a un acuerdo». No sería la primera vez que llega un jugador en enero y acaba quedándose. Sin ir más lejos, Coke o Vezo son ejemplos.

Eso sí, la situación que vive su ya exequipo es muy distinta a la realidad del Levante UD. En todos los aspectos. En primer lugar porque el equipo de Bordalás, de quien no quiso hablar porque ya es pasado, vive en la nube de puestos de Champions; y en segundo, porque «el estilo es totalmente distinto».

No obstante, Bruno valoró que la plantilla de la que dispone Paco López «tiene muy buenos jugadores» e insistió en que «siempre que me enfrentaba al Levante UD en el Ciutat era muy complicado».

«Las últimas horas de mercado no se las deseo a nadie. Tenía un profesor de inglés que vino a casa a darme clase y no la pude dar. La tenía que parar cada 5 minutos porque me llamaba David (Navarro), el presi... algunos momentos me veía aquí, otros que me quedaba en el Getafe. No se lo deseo a nadie», explicó el defensor, que indicó que en España «nos lo dejamos todo para última hora».

Bruno, de 29 años, heredará el dorsal que Cabaco dejó libre. El mismo 18 que en su día llevó a la espalda Sergio Ballesteros, un emblema de la historia granota. Recuerdo verlo jugar «en su etapa en el Tenerife» y que «algún amigo me decía que me parecía a él».