Cita trascendental en Orriols

El Levante recibe hoy con urgencias al Leganés, un rival ahora mismo en la frontera entre olvidarse de él con una victoria o que se convierta en un rival directo en caso de derrota. En su peor momento de la temporada, los puntos son urgentes para el equipo de Paco López. Y es que el arranque de año ha sido aciago. A derrota por partido, lo mejor ha sido la tanda de penaltis en Jaén. Desconectado de los cables de Europa, un sueño que a la hora de la verdad se queda grande, el colchón con el descenso continúa siendo lo suficientemente mullido como para hablar de un partido agónico. Sin embargo, todos los que se juegan en el Ciutat, al menos por lo que viene declarando Paco López, son «finales». Lo fue el último, frente al Alavés, con 11 puntos de ventaja sobre el peligro y el sueño de apuntar hacia arriba. Y lo es del de hoy, con ocho y mirando de reojo a los de abajo.

El equipo azulgrana llega al partido con una mala noticia reciente. Sse le acumulan los problemas en la enfermería tras confirmarse ayer la lesión de Hernani: «Hernani J. Santos ha sufrido en el entrenamiento de esta mañana una lesión osteocondral en el cóndilo femoral interno de la rodilla derecha. Tras una primera exploración en el mismo Estadio, y posteriores pruebas médicas, el jugador ha visitado esta tarde al Doctor Ernesto Fernández y el próximo martes será intervenido quirúrgicamente. El tiempo de baja aproximado se determinará tras dicha intervención». Con ese comunicado el club anunciaba ayer a última hora en contratiempo y según ha podido saber SUPER Hernani estará de baja mínimo mínimo dos meses, aunque falta ver cómo evoluciona tras la intervención.

Ese inoportuno contratiempo llegó después de que por la mañana el misterio alrededor de la lesión de Radoja polarizase la rueda de prensa de Paco López previa al partido contra el Leganés. El medio serbio, efectivamente, se ha caído de la convocatoria oficial y aunque de forma muy escueta por primera vez el club emitió un parte médico confirmando su lesión. Oficialmente sufre una microrrotura de grado 1 en los isquiotibiales de la pierna izquierda. No hay tiempo estimado de baja, pero internamente se calcula que todavía le quedan semanas. Un periodo que se añade a los dos partidos, ante Osasuna y Barcelona, que ya lleva alejado del equipo. El 30 de enero el jugador ya acudió a una clínica para someterse a pruebas. «El proceso ha sido que él terminó con molestias en Sevilla, en las primeras pruebas no se vio nada importante. Y luego se volvió a resentir en la semana previa al Nou Camp», dijo Paco, que sigue sin saber cuándo podrá tenerlo a su disposición. «¿Sabes para cuando estará?», se le preguntó este viernes. La respuesta del entrenador, con la cara hecha un poema, fue rotunda: «No, y es un jugador importante, vamos a ir semana a semana pero sabemos que para esta no lo tenemos y para la que viene seguramente tampoco, pero no tenemos un plazo determinado». Sin Radoja y sin Melero, quien tampoco ha podido superar unas molestias musculares, Paco debe buscar soluciones.

El entrenador del Levante UD tiene las bajas por lesión, además, de Nemanja Radoja, Gonzalo Melero, Rober Pier e Iván López y convocó a Bruno González y Koke Vegas, llegados en el mercado de invierno.

Consultado sobre si considera una final el partido de hoy, incidió en que pase lo que pase aún restarán después 45 puntos por jugarse, si bien no ocultó que se trata de una cita importante: «Vamos a necesitar el esfuerzo de todos, nuestro en el campo y que se cree ese ambiente en el que la gente nos ha empujado tanto en años anteriores ante Las Palmas, Málaga, Rayo, Betis? Quedarán 45 puntos pase lo que pase. Evidentemente es un partido importante porque de ganar les sacas tres puntos y no se acorta tu ventaja, pero todos los son. No pensamos en la derrota antes de un partido, es nuestra forma de vida».