Duelo de objetivos en La Cerámica

El Villarreal CF y el Levante UD protagonizan hoy un duelo regional en el estadio de la Cerámica, en el que ambos equipos calibran sus objetivos para esta temporada, ya que mientras los locales necesitan hacerse fuertes en casa para optar a las plazas europeas, los visitantes buscan un triunfo para asegurar cuanto antes la permanencia y poder marcarse retos mayores. El Villarreal llega tras un empate en Valladolid que amortiguó la eliminación copera, que solo puede ser bueno si se suman los tres puntos de local; mientras que el Levante truncó una mala racha de resultados con la victoria ante el Leganés en casa, que alejó al equipo de la zona de peligro.

El equipo que dirige Javi Calleja sigue con las bajas de Bruno Soriano, Alberto Moreno y Manu Morlanes, que siguen fuera del equipo por sus lesiones; mientras que la duda radica en las opciones que tiene Pau Torres de volver al equipo, algo que se sabrá ya el mismo día del partido.

El Levante llega al duelo en La Cerámica avalado por su cómoda victoria en la última jornada de LaLiga ante el Leganés, que zanjó una racha de cuatro derrotas seguidas en este 2020 y que le ha colocado con una ventaja de once puntos respecto a la zona de descenso. El partido, además, será especial para el técnico Paco López y el meta Aitor Fernández, que coincidieron en el filial del Villarreal. También será un partido distinto para Gonzalo Melero, quien había llegado a un acuerdo con el Villarreal hace un año pero finalmente se decantó por el Levante.



Tolerancia cero con la relajación

Por su parte, el entrenador del Levante, Paco López, aseguró ayer que el equipo no se va a relajar, a pesar de tener una distancia de once puntos respecto a la zona de descenso, y recordó que «hay que sacar un diez» cada día porque no han conseguido todavía «absolutamente nada». «Aquí se trata de ir a conseguir objetivos. ¿Se ha conseguido algo ya? Se trata de ganar todos los partidos posibles y esto es lo que va a hacer este equipo y cuando se haya cumplido algún objetivo, hablaremos. No se ha conseguido absolutamente nada. El equipo no se va a relajar porque no hemos conseguido nada, hay que sacar un diez cada día», dijo Paco López visiblemente serio. El entrenador subrayó la calidad del rival: «Es un equipo con jugadores con mucho talento, con experiencia para estar arriba y muy dominador», sobre todo en casa, y que tiene futbolistas «con muy buen pie y con ejecuciones técnicas muy precisas».