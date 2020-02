Rochina deja tocada la medular

Rubén Rochina deja al Levante con lo puesto en la medular. La lesión del jugador de Sagunto en los últimos minutos del partido en La Cerámica es de grado 2 en el aductor de la pierna derecha lo que hará que se pierda el partido del próximo sábado ante el Real Madrid para empezar. Sin embargo, pese a que el Levante no informó del periodo previsto de baja para el jugador y explicó que su recuperación está supeditada «a la evolución de la lesión», todo hace indicar que no se va a quedar solo en eso ya que el grado de la dolencia hace referencia a la cantidad de fibras musculares dañadas y en los casos de grado 2, el periodo de recuperación oscila entre 3 y 4 semanas. Oficialmente se trata de la segunda lesión muscular como tal del futbolista granota en el presente curso tras la que tuvo a mediados de noviembre que le mantuvo dos semanas al margen, si bien el jugador, sin duda uno de los más desequilibrantes esta temporada debido en gran medida a su disparo de media y larga distancia, ha estado varias semanas entre algodones por estar arrastrando molestias que no le han dejado engancharse con total normalidad a la dinámica del equipo.

Ahora, con varias semanas sin Rochina en el horizonte, las ausencias también confirmadas de Hernani y Radoja „quien tampoco tiene fecha de regreso confirmada„ hacen que Paco López se quede con Vukcevic, Melero, Bardhi y Campaña para la zona de creación, a quienes se pueden añadir un Morales que últimamente está siendo utilizado más en punta de lanza que en banda pese a estar evidenciando que no atraviesa su mejor momento de forma, y el canterano Pablo Martínez, quien de nuevo volvió a entrar en la convocatoria de paco López para Vila-real.

Cuatro reválidas

En el futuro más inmediato del conjunto granota, una vez ya no hay Copa del Rey, aparecen ahora los compromisos ligueros ante el Real Madrid en Orriols, frente al Eibar en Ipurua, contra el Granada en el Ciutat de València y en cuarta instancia el Derbi en Mestalla. En el devenir de estos cuatro partidos, exceptuando a Hernani que tiene para dos meses, Paco debe ir recuperando efectivos en una fase que se estima clave en el devenir de la temporada.