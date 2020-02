Fin a la montaña rusa en el Levante

El Levante ganó al Madrid y el optimismo es evidente. La victoria, importante en lo anímico y en la clasificación, puede ser un impulso para una plantilla que visita Ipurua este fin de semana y es ahí donde debe hacer bueno el triunfo contra los blancos. En pleno éxtasis, la plantilla se conjura para no perder la oportunidad de cerrar la salvación cuanto antes. Y ese es el gran debe hasta la fecha. Encontrar regularidad y responder en contextos 'favorables'. Para ello además se encontrará con la vuelta de Radoja y con un Morales motivado después de su golazo contra el Madrid en el Ciutat. Con todo eso es evidente que la plantilla está en crecimiento „dos victorias en los últimos tres partidos„, recupera efectivos como el medio serbio, activa al Comandante y encuentra en Bruno un central para ofrecer seguridad atrás. Una mezcla perfecta para dejar de ser la montaña rusa que ha sido el Levante en algunos tramos del curso.

El Levante está diez puntos por encima del descenso y el objetivo prioritario es cerrar cuanto antes esa meta, la de la salvación. Un discurso que se ha utilizado constantemente pero que no ha terminado de concretarse por la bipolaridad de resultados. Sin embargo, el triunfo contra el Madrid se asume como la ocasión perfecta para dar el impulso necesario y no fallar ante el Eibar. O mejor dicho, tras el salto hacia adelante, el grupo no puede volver a dar dos pasos hacia atrás. De hecho, el cuadro de Paco López ganó la 'final' ante el Leganés y se dio una alegría ante el Real Madrid en un contexto que puede marcar el punto de inflexión. Y es que ahora aparecen muchos argumentos de juego para ser optimistas, entre ellos la vuelta de Radoja.



Alternativas en el medio

La vuelta del centrocampista serbio genera otra posibilidad para Paco López: el doble pivote Radoja-Vukcevic. Con el montenegrino a buen nivel, la posibilidad de ver a ambos juntos está encima de la mesa. También entra la opción Melero. El medio volvió a tener minutos contra el Real Madrid después de estar lesionado durante dos semanas. Sin Rochina, su perfil puede también aparecer en el once, aunque con Vukcevic, Bardhi y Campaña como tres piezas de cuatro seguras, la vía Morales se convierte en otra de las incógnitas.



El efecto Morales

Parece complicado prescindir del Comandante después de su golazo contra el Madrid. A nivel anímico, Morales está en su pico más alto de una temporada muy complicada en el plano individual. Tanto que perdió el sitio de titular. Pero él nunca se rindió y apareció contra el cuadro blanco para cerrar tres puntos importantísimos. Ahora sin embargo aparecen las dudas en cuanto a la posición. Morales empezó en la banda el encuentro contra el Real Madrid. Sin hacer excesivamente daño, su función siempre era una amenaza para la defensa blanca, que le limitó en ese primer periodo. Con el cambio de Melero por Roger pasó a la punta de ataque y ahí sí castigó más los espacios. De hecho, así vino el tanto. Con él en posición ofensiva, Vukcevic enviando un balón largo y el capitán ganando la carrera a Modric para batir a Courtois. En cualquier caso, la mejor noticia para Paco López es la gran cantidad de opciones para pegar, de una vez por todas, un golpe encima de la mesa de la salvación.