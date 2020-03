Anguissa, el objetivo granota para el medio centro

El traspaso hace ya dos temporadas de Lerma al Bournemouth fue el más caro de la historia y un éxito económico para el Levante UD, que acabó sacando más de 30 millones de euros por él. ukcevic estaba llamado a desempeñar su rol, pero pese a las pinceladas de los últimos tiempos, el perfil del montenegrino es distinto . La llegada de Radoja, cuyos problemas físicos han sido un grave contratiempo, fue un soplo de aire fresco, pero aun así el perfil de Lerma siempre ha faltado. Uno de los grandes objetivos para apuntalar la plantilla es un medio físico.

Zambo Anguissa responde al patrón que busca el club. El camerunés ha sido una de las revelaciones del primer tramo de LaLiga, aunque ahora ha perdido el sitio y todo apunta a que el Villarreal, con Calleja probando otras alternativas, no va a ejercer su cláusula de compra con el Fulham, tasada en 25 millones.

Anguissa, de 23 años, se dispara económicamente para los granotas, pero está por verse qué futuro le depara en Inglaterra y si, como hace un año, en Londres apuestan otra vez por una cesión. Tras explotar en el Marsella, el Fulham pagó 30 millones pero no cuajó en la Premier, donde solo jugó 22 partidos.

Anguissa se ajusta a lo que necesita y quiere el Levante, pero no es el único nombre que encaja. También estuvo en la agenda el nombre de Cáseres, relegado precisamente en el Villarreal y penalizado por su juventud. Los problemas económicos con el fair-play frenaron las posibilidades de acceder al mercado vía traspaso, pero en teoría ese obstáculo está ya superado gracias a las ventas de Cabaco y la probable de Moses Simon al Nantes. Con mayor margen, los planes pasan por tocar casi todas las líneas del equipo, aunque todo va a depender también de lo que ocurra con otros futbolista como Campaña. Aunque lo parezca, no es seguro que el andaluz vaya a abandonar Orriols, ya que a la espera de su internacionalidad, el objetivo no es malvenderlo. Es la pieza maestra para encajar el puzle.