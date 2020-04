Malsa y Son serán los primeros fichajes 'granotas' del próximo curso

El misterio sobre el desenlace de LaLiga se mantiene y con las autoridades del fútbol a la greña ni siquiera está claro si las once jornadas que quedan acabarán disputándose. Sin embargo, con independencia incluso de cuándo empiece la próxima temporada, lo que no tiene vuelta de hoja es que Mickael Malsa, mediocentro del Mirandés, y Francisco Hidalgo 'Son', lateral derecho de la Ponferradina, jugarán en el Levante UD.

Los dos jugadores, sobre los que viene informando en las últimas semanas este diario, están firmados. Así que cualquiera de los clubes interesados que a partir de ahora llamen a sus puertas van a encontrárselas cerradas. Y es que antes de que el coronavirus paralizase el mundo, los técnicos remataron el trabajo, lo cual ha supuesto un auténtico alivio. No habrá, por tanto, otro caso Bustinza.

Tanto a Malsa como a Son se les había sometido a un exhaustivo seguimiento. Malsa explotó en la Copa y desde entonces le han llovido las ofertas, pero cuando eso ocurrió el Levante ya estaba ahí. Y de Son ya había informes de su paso por el filial. Desde la llegada especialmente de David Navarro, exsecretario técnico del Alcorcón, el mercado de Segunda División A se ha trabajado con esmero y estas dos operaciones son una buena demostración de la importancia dada. En ambos casos el club se ha adelantado a sus rivales, sobre todo en el caso de Malsa, cuya cotización iba al alza.

Después de que la FIFA haya decidido prorrogar los contratos a la fecha de finalización de los campeonatos, todo apunta a que Malsa y Son no se convertirán automáticamente en granotas el 30 de junio. Pero una vez queden libres entrarán en vigor sus nuevos contratos con el Levante. El modus operandi ha sido el mismo que con Clerc, fichado de Osasuna en enero de 2019.

Que ambos lleguen sin necesidad de desembolsar traspaso permitirá que los esfuerzos se centren en las dos posiciones estratégicas en las que está previsto hacer un mayor desembolso, el centro de la defensa y la delantera, si bien a nivel económico el mercado de fichajes no se escapa de la incertidumbre general.