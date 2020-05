El entrenador del Nantes suspira por conservar a Moses Simon

Moses Simon tiene más muestras de afecto procedentes del Nantes en relación a su futuro. Christian Gourcuff, entrenador del conjunto francés, expresó su deseo de contar con los servicios del nigeriano de cara a la próxima temporada tras sus meses de alto rendimiento en Francia. Su irrupción fue notable, su incidencia en el juego fue relevante y sus sensaciones sobre el terreno de juego fueron tendencia en la Ligue 1. Motivos suficientes para suspirar con una adquisición en propiedad.

«Nos dimos cuenta rápidamente de que era una buena elección. Es un reclutamiento muy, muy bueno. Yo no lo conocía. Su experiencia es asombrosa cuando ves las cualidades que ha demostrado. Desde el momento en que había una opción, la pregunta no surgió, especialmente porque expresó el deseo de quedarse en Nantes. Ha estado en el aire durante mucho tiempo. Después, no estoy en los detalles para saber si se ejerce la opción, pero nunca lo dudé», comentó el técnico en una entrevista a RMC Sport.

Al césped en Buñol

Además, el Levante UD retomó ayer los entrenamientos en la ciudad deportiva de Buñol 56 días después de interrumpir su actividad por la crisis de la COVID-19 e inició el trabajo de forma individual en grupos de hasta seis jugadores. Los futbolistas fueron divididos en cinco grupos y el primero de ellos debía arrancar el trabajo a las 9:00 horas en la ciudad deportiva de Buñol, que durante toda la semana ha sido desinfectada y también ha sido el escenario de las pruebas físicas.