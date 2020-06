Campaña: "La selección sería la guinda del pastel"

José Gómez Campaña sabe de primera mano que es tendencia en el levantinismo. No solo por su sobresaliente rendimiento sobre la medular granota, sino también por haber soplado las velas de sus 100 partidos disputados en la élite del fútbol español. El '24', pieza clave en los planteamientos de Paco López, es feliz desde que recaló en las filas azulgranas hace casi cuatro años. Sobre todo, después de celebrar su centenario con una victoria casi definitiva para obtener la permanencia en LaLiga. «Estoy contento por esos 100 partidos que cumplo con esta camiseta. Feliz por entrar en la historia y más, después de la manera en la que se hizo, en un partido muy clave. Sabíamos que ganando teníamos muchas papeletas para estar mucho más tranquilos de lo que estábamos y el equipo salió a ganar», reconoció el centrocampista.

Tras unos años de inestabilidad por distintos equipos de Europa, el andaluz dio el paso de unirse a la disciplina de Orriols con la mentalidad de borrar todo lo vivido con anterioridad. Estar en un equipo en el que demostrar sus dotes y crecer como futbolista. El Levante le dio la oportunidad y no la desaprovechó. Un año en LaLiga Smartbank y tres en LaLiga Santander le han sido suficientes para entrar en los 110 años de historia de la entidad. Sin embargo, el martes puede lograr un nuevo récord: alcanzar los 150 partidos oficiales.

«Llegué hace cuatro años y fue lo que iba buscando. Asentarme y poder disfrutar varios años en un club que me diera esa confianza. El Levante me dio eso y estoy contento por conseguir esos 100 partidos en LaLiga Santander y, si Dios quiere, el martes conseguiré los 150 oficiales. Estoy muy feliz por haber encontrado estabilidad en este club».

No obstante, cuatro temporadas dan para mucho. Y más, sabiendo que entre medias hay un ascenso y dos permanencias basadas en la épica. Campaña ha experimentado múltiples momentos entre los cuales, pese a la dificultad de quedarse con uno, escoge su tanto frente a Las Palmas. Aquella mañana en el Ciutat de València, el tiempo se detuvo cuando, en el descuento, golpeó el esférico con una exquisita sutileza. Esta temporada es acorde a la de los mejores futbolistas del campeonato. Campaña es consciente de ello, al igual que de los distintos cantos de sirena que le han llegado en torno a una posible convocatoria con la Selección Española. Él no esconde su sueño de debutar con el máximo combinado nacional, pero sabe que, al no depender de si mismo, solo le queda seguir trabajando igual o mejor. Si el destino se lo otorga, Campaña quiere estar listo para dar el salto. «Sería la guinda del pastel. Un premio al trabajo y al esfuerzo que uno viene haciendo durante toda la temporada. Te mentiría si digo que no lo sería. Hay que tener los pies en el suelo y tranquilidad. No es decisión mía, lo que es decisión mía es trabajar día a día en el club. Ojalá me llegue la oportunidad de vestir la camiseta de la Selección», finalizó Campaña.