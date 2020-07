"Nos quedan muchos objetivos, como quedar delante del Valencia"

El entrenador del Levante UD, Paco López, destacó ayer la importancia que tiene para un equipo como el suyo mantenerse en Primera división, aunque recalcó que quedan «muchos objetivos todavía por cumplir» y confesó que uno de ellos sería quedar por delante del Valencia en la clasificación al final de curso. «Tenemos muchos objetivos que cumplir todavía y entre ellos está ese (quedar por encima del Valencia). No vamos a dejar que el equipo deje de tener ambición. Otro reto es estar entre los diez primeros de la mejor Liga del mundo. No quiero oír nada de relajación, porque estoy convencido de que no va a pasar», dijo Paco López. «Seguimos siendo equipo de Primera división y estando un año más entre los mejores. Este club está y va creciendo y es importante seguir estando entre los mejores veinte equipos de la mejor Liga del mundo», agregó.

El entrenador del Levante UD explicó que la salida de Bruno González del equipo el pasado 30 de junio son «circunstancias normales» en el fútbol, al no haber llegado a un acuerdo para su continuidad, y confesó que la posibilidad de que José Campaña abandone el equipo en verano existe porque «está creciendo muchísimo». «En las negociaciones con Bruno no se ha podido llegar a un entendimiento por ambas partes. Quiero agradecer a Bruno el compromiso y la implicación y todo lo que nos ha sumado en estos meses. Le deseo lo mejor en su camino como profesional. Son circunstancias normales que pasan en el fútbol», dijo Paco López.

Además, el técnico valenciano fue cuestionado por si teme la salida de Campaña ante el interés de otros equipos y admitió que aunque lo único seguro es que tiene contrato con el Levante, su rendimiento ha llamado la atención de otros equipos. «No he hablado con Campaña de ese tema ni dentro se está hablando, pero no nos vamos a engañar y hay jugadores que están creciendo muchísimo en este club y Campaña es uno de ellos», señaló. «La posibilidad siempre existe de que estén y que no estén», asume.