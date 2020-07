Un partido con morbo en La Nucía

«Tenemos muchos objetivos que cumplir todavía. Una vez conseguido el principal o el más importante, puedo garantizar que hay muchos retos todavía. Entre ellos está ese (quedar por delante del Valencia CF en la clasificación), pero hay más. No vamos a dejar de cesar en la ambición. Otro reto es estar entre los 10 primeros, vamos a intentarlo. Por querer no va a ser...». Son palabras de Paco López el pasado sábado en rueda de prensa. El técnico no ocultó que quedar por delante del Valencia CF en la clasificación es uno de los objetivos y si a eso le añades que el rival de hoy es un oponente directo del vecino ciudadano en la lucha por entrar en Europa, te queda un partidito aseado pese a que el Levante una vez salvado y con la séptima plaza demasiado lejos parece que no juega para nada.

De las palabras del técnico de Silla se desprende que puede hacer cambios y de hecho los hará, pero no parece que vaya a volverse loco ni a regalar minutos: « Pondremos todo lo que está en nuestra mano por ganar cada partido. Melero está bien, Pablo Martínez no entró en la última lista por unas molestias en el isquio y no creo que llegue al partido. Y con respecto a los chicos (filial) quiero agradecerles el esfuerzo que están haciendo cada día. Están colaborando muchísimo, entrenando fenomenal. Por eso han ido convocados. Y sí queremos que el equipo no se debilite, pero por supuesto desde aquí quiero felicitarles, porque se exigen y hacen que el resto se exijan. Les tendremos en cuenta siempre y jugarán cuando pensemos que nos pueden ayudar desde dentro como lo hacen desde fuera».

A partir de ahí el análisis es lógico pero no sencillo. Paco va a echar mano de jugadores que no tengan molestias ni signos de fatiga por los minutos acumulados, pero que además ofrezcan el mayor porcentaje de posibilidades de éxito.

En el capítulo de bajas hay que poner al lesionado de larga duración Iván López, la del ya desvinculado contractualmente Bruno y , sobre todo, l del sancionado Bardhi que llegaba a la cita en buen momento y que en el último partido vio una cartulina amarilla que acarrea suspensión. Eso obligará a Paco a buscar un futbolista para el perfil izquierdo que bien puede ser Hernani, Morales o el mismísimo campaña. Alternativas tiene de sobra en el plantel.

Enfrente estará una Real Sociedad que si no es el equipo al que peor le ha sentado el paro obligado por pandemia, seguro que es de los peores. El conjunto donostiarra no acaba de conseguir buenos resultados y eso le ha llevado de estar ocupando plazas de Champions League a poder ver peligrar incluso su participación en competiciones europeas la próxima temporada.

En ese contexto, lo que algunos podrían considerar como un partido ya sosete, más aún si se tiene en cuenta que es sin público y en el exilio obligado de La Nucía, se convierte en una de esas citas interesantes que por una vez, y sin que sirva de precedente, los sufridores seguidores granotas 'forjados en el yunque de la adversidad' podrán afrontar sin tensión (en bañador y chanclas si es necesario) y además con ese puntito de interés que siempre añade el morbo de saber que lo que hagas, de alguna forma u otra, afecta a tu histórico rival ciudadano.