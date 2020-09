Paco López: «Ganarle al Valencia es un reto difícil pero ilusionante»

«Estos derbis son impredecibles», dijo ayer el entrenador del Levante, Paco López, durante la rueda de prensa conjunta con su homónimo del Valencia, Javi Fracia. «El Valencia es grande, con muy buenos jugadores, siempre es un reto difícil para nosotros poder ganar al Valencia y a la vez es un reto ilusionante», añadió. Consultado sobre cuales cree que son las aspiraciones de su rival esta temporada, Paco no quiso meterse en casa del vecino: «Desde fuera desconozco lo que pasa dentro y los objetivos reales, pero a nadie se le escapa que siempre aspira a estar en puestos europeos como mínimo. Hasta ahí llego, en lo demás no puedo entrar. Se les han ido jugadores importantes, tiene buenos futbolistas, pero me centro en los objetivos del Levante». Paco ya ostenta un récord de longevidad como técnico granota en LaLiga y fue consultado sobre objetivos para la presente campaña: «Nuestro paso adelante lo tenemos clarísimo, nuestro mensaje más ambicioso es mejorar cada día y cada entrenamiento, tratar de mejorarnos, de crecer. Es similar al de la temporada pasada y no nos fue mal. Casi sin quererlo hicimos la segunda mejor clasificación en puntos del Levante. Pero antes hay que dar el paso uno que ya sabéis cuál es. No nos podemos salir de ese guión». Para lograr esos objetivos la plantilla sufrirá aún retoques, aunque el técnico asegura que ahora mismo están centrados en las salidas. Respecto a nombres propios se mostró a favor de una renovación de Morales y justificó la cesión de Pepelu: «De Morales ya sabéis lo que opinamos. Es muy querido, lleva muchos años y ojalá este mucho más. Y Pepelu por su parte es un jugador muy joven que sigue en formación. Hizo una gran temporada en el Tondela y nuestra secretaría técnica lo ha llegado a ver nueve veces en directo. Creemos que es mejor que salga, que necesita minutos, jugar. Tiene 22 años y una proyección tremenda, y entendemos que para su formación y para el club es mucho mejor una cesión, y ojalá tenga los minutos necesarios para seguir creciendo», añadió el técnico «granota».