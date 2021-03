El KO contra el Betis dejó mal sabor de boca en el levantinismo por esos últimos 25 minutos en los que el cuadro verdiblanco fue mejor. En la primera hora de juego sin embargo, en ese choque de golpes, la sensación fue que cualquiera de los dos equipos podría haber abierto el marcador. En cualquier caso, la derrota ha alejado aún más a los de Paco López de esos puestos europeos que aunque no son una obligación si se convierten en una ilusión y un objetivo ambicioso. Y se consiga o no quedan diez jornadas por delante tras el parón de selecciones paralograr la mejor clasificación posible, más allá de entrar o no en esa disputa por la séptima plaza. Un contexto muy similar al vivido en el posconfinamiento, donde el equipo dio la cara y solo perdió tres partidos de once.

El curso pasado, la Covid-19 obligó a parar la competición y a la vuelta quedaba una ‘mini liga’ de once partidos. Ahora, tras este breve ‘break’ internacional, serán diez los que resten para el final de curso. Y la sensación es que con más de media salvación en el bolsillo y a la espera de confirmarla más tarde o más temprano, la presión se la deberá poner el propio vestuario. Como en ese posconfinamiento, el equipo mantuvo la ambición y sacó buenos resultados para terminar la temporada en el décimo segundo puesto. En una nota medio notable, Europa quedó finalmente a solo siete puntos, con los 56 logrados por el Granada. Tras empatar encuentros importantes como los del Valencia, Sevilla o Real Sociedad, el equipo solo perdió en tres ocasiones de esos once duelos finales: Atlético de Madrid y Athletic por la mínima y el 2-0 en Palma de Mallorca en uno de los peores encuentros de la temporada. Por su parte, los de Paco López vencieron a Espanyol, Betis, Celta de Vigo y Getafe, estos dos últimos para concluir el curso por todo lo alto.

Además, la realidad del equipo, en comparación con el curso pasado es casi idéntica a estas alturas. Ya contabilizando el encuentro de Mestalla, con el empate logrado, el Levante se plantó a diez jornadas del final con 34 puntos, solo uno menos que a estas alturas.

El futuro más inmediato del conjunto granota debe centrarse en recuperar efectivos para esa recta final y el primer partido tras el parón de selecciones será contra el Huesca en casa. Los de Pacheta, que aterrizan como colistas de la categoría, están cada partido un poquito más lejos de cerrar la permanencia y no será un duelo nada fácil para el cuadro de Paco López. Ese será el primero de los cinco encuentros que tendrá el equipo en el Ciutat de València. Los otros cuatro, por ese orden, serán ante Sevilla, Villarreal, Barcelona y Cádiz, este último para concluir la temporada.

Fuera de casa las visitas no serán nada sencillas, especialmente porque hay muchas cosas en juego . Eibar, Elche, Celta de Vigo, Alavés y Getafe son los implicados en un calendario que, como mínimo, debe dar los buenos resultados que dio tras el confinamiento de 2020.