Alessio Lisci, el técnico del Átlético Levante, ha mandado un mensaje de prudencia, pero a la vez ambicioso una vez digerida la primera salvación. Para el técnico italiano es difícil pensar en ascender a Primera División RFEF, pero no renuncia a nada: «Llegamos a esta fase con la máxima ilusión de disfrutarla entre comillas porque evidentemente nosotros cada partido vamos a ir a disputarlo para intentar ganar como lo hemos hecho hasta la semana pasada, para querer demostrar que no es casualidad que estemos ahí, que la dinámica que llevamos nos ha llevado ahí. Nos lo hemos merecido e intentaremos hacer nuestros partidos y ganar cuantos más posibles. Es verdad que tenemos un handicap de puntos importante, pero bueno, al final ya hemos recuperado muchos puntos para salvarnos ¿Quién dice que no podamos recuperar puntos también para intentar dar la sorpresa? Evidentemente no era el objetivo principal cuando cogí al equipo, pero ya que estamos se intentará hasta el último minuto cien por cien».

De lo que es la salvación la valora más por inesperadas: «Sí, ha sido una alegría muy grande porque al final siempre tienes la duda de si lo consigues o no lo consigues, y cuando las cosas no son tan esperadas molan más y se disfrutan más». El técnico, en declaraciones al club, desvela las claves de la salvación: «Lo que ha pasado ha sido simplemente trabajo e ir a tocar los puntos que pensábamos que el equipo tenía que mejorar. La predisposición del equipo desde el primer día ha sido increíble. Lo primero fue que el equipo cogiera un poco de autoconfianza porque al final con la dinámica que llevaban vas perdiendo seguridad en ti mismo. No es nada fácil pasar de juvenil a filial y con un bloque tan grande. Es muy difícil para los jugadores pasar de ganar todos los fines de semana, o casi, a ganar de vez en cuando y esto ha sido un punto de aprendizaje para ellos. Yo creo que esta temporada a ellos les ha venido muy. Muy bien porque han vivido situaciones diferentes, se han visto en tener que jugar partidos de vida o muerte dentro de lo que cabe en el fútbol y a nivel de aprendizaje creo que esto es importantísimo sobre todo para un equipo tan joven como el que teníamos este año al que le ha venido muy, muy bien».