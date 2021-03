Arouna Koné se marchó del Levante certificando el billete a competiciones europeas y logrando quince goles en LaLiga más dos en Copa. Con su salida rumbo a la Premier League para jugar en el Wigan empezó su andadura lejos del Ciutat de València y desde entonces no ha podido superar los 15 tantos en un torneo liguero. No lo hizo en Inglaterra, donde firmó 11 en su primera temporada en el Wigan, ni tampoco en el Everton, donde las lesiones le perjudicaron mucho. En Goodison Park no marcó ningún gol en los cinco partidos que disputó el primer curso, uno en los 12 del segundo y 5 en la tercera campaña en 25 partidos. Su cuarta campaña no tuvo tampoco éxito y firmó cero goles para viajar a Turquía a comenzar su etapa en el Sivasspor. Allí ha hecho 13, 10 y 7 de manera consecutiva. Este año apenas suma 2 en liga donde no es titular.

Koné llegaba en la 2011/12 a Orriols procedente del Sevilla, con la famosa cláusula de los 18 goles mediante, y su explosión como granota todavía resuena entre el aficionado del Levante. No es para menos. Su primera carta de presentación en casa ya invitaba al optimismo. En la jornada cuatro hizo su ‘debut’ en el Ciutat tras haber jugado ya 78 minutos en el Sardinero. El escenario no podía ser mejor y es que el Madrid visitaba el feudo azulgrana con Kakà’, Cristiano, Benzema, Di María y compañía. Pero el costamarfileño fue el gran protagonista de esa cita con un golazo que sorprendió a Casillas y que dejaba los tres puntos en València. A partir de ahí un gol tras otro. Málaga, Villarreal, Sporting, Granada, Racing, Betis, Real Sociedad, Valencia, Atlético, Sevilla y el Madrid de nuevo, en el Bernabéu, fueron sus víctimas.

A pesar de eso, el costamarfileño llegó a la jornada 29 con 9 tantos anotados, una cifra sobresaliente pero lejos todavía de los quince finales y es que terminó haciendo seis en los últimos ocho (no jugó contra Zaragoza, Mallorca y Athletic). Unos meses después, el ariete se marchaba vendido al Wigan de la Premier League para buscar suerte en Inglaterra. Y ahora con los números en la mano tanto Roger como Morales están en cifras de poder superarle, algo que ya han tenido a mano en el pasado. ¿Podrán hacerlo?

El «9» granota, que debutó precisamente en esa 2011/12 en LaLiga como levantinista, está a cuatro tantos de Arouna Koné. Por tercer año consecutivo, Roger está en posición de superar al costamarfileño. La primera vez fue en la 2018/19, cuando terminó el curso con 13. Roger sin embargo llegó a la jornada 29, contexto actual, con diez. Uno menos que ahora. A pesar de eso y de hacer dos tantos ante Athletic y Huesca solo disputó 29 minutos ante el Espanyol en la 33, 6’ contra el Barcelona en la 35 y 90 (con gol incluido) en la que cerraba el curso.

El curso pasado, Roger llegó de nuevo a esa recta final con todo listo para poder atrapar al costamarfileño. La situación fue todavía mejor. Terminó las primeras 28 jornadas con 11 goles. De hecho llegó al confinamiento con ese número de goles. Pero tras la vuelta a la competición no tuvo fortuna y se quedo sin ver portería. Ahora, con esos 11 ‘disparos’ de nuevo en su casillero, el Pistolero afronta las últimas diez jornadas a cuatro de empatar y a cinco de superar a Koné, algo que tiene entre ceja y ceja.

Morales tiene por su parte diez goles este curso. Después de una temporada pasada algo complicada, ha vuelto a su nivel habitual.