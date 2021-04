Orgullo granota y urgencia franjiverde

Aunque pueda parecer un tópico, no lo es. Al Levante en las seis jornadas de liga que restan, pese a no estar luchando ya ni por la salvación ni por entrar en Europa, todavía le quedan alicientes. Mucho queda aún por jugar.

Para empezar por encima de todo está el respeto al escudo -esto no significa que se le haya faltado, pero nunca está de más recordar esta cuestión- que obliga a salir con todo en todos los partidos porque eso de ser una entidad ya más que centenaria, al margen de para celebrar fastos y lucir un coqueto logo, sirve para y significa mucho más. En segundo lugar está el respeto puro a la competición ya que otros muchos equipos -el rival de hoy es el mejor ejemplo- se están jugando la vida. Y en tercer lugar, aunque no por ello menos importante, está el motivo más ‘canalla’ pero perfectamente lícito de anhelar quedar por primera vez en la historia por delante del rival ciudadano en la clasificación de la máxima categoría del fútbol español. Lo que se ha denominado el ‘Sorpasso’. ¿A que no es poco?

A partir de ahí el partido de hoy llega para el Levante tras dos duras derrotas en el Ciutat de València, un feudo hace no demasiado tiempo inexpugnable para los rivales. La primera, dolorosísima, fue un 1-5 ante el Villarreal con fases de desconexión y la segunda fue sencillamente estrellarse contra un rocoso Sevilla que aprovechó una de las tres que tuvo y luego se mostró infranqueable (0-1). Es verdad que a los jugadores no se les puede achacar falta de actitud. Siempre ha dado la sensación de que querer quieren, si bien hoy tienen además una ocasión pintiparada para demostrar que pueden porque por momentos -los menos- el equipo dio la sensación en los últimos partidos de estar algo justito de combustible, porque hay jugadores que se pueden estar jugando su continuidad la próxima temporada y se la tienen que ganar, y porque nadie se puede permitir el lujo ya no de relajarse, sino de andar falto de motivación. Es lo que tiene estar en un club como el Levante.

En lo que a efectivos respecta el Levante añade la baja de Rochina por sanción a las ya conocidas de Radoja, Campaña, Vukcevic y Miramón por lesión, pero al menos recupera a Clerc tras cumplir ciclo de amonestaciones ante el Sevilla. El lateral zurdo será la novedad en la convocatoria y junto a él un canterano como es Álex Blesa, una de las joyas de la cantera azulgrana que una vez ‘salvado’ el filial, aún tiene opciones reales de luchar por ascender a Primera División RFEF (el equipo de Alessio juega mañana por la mañana en Buñol contra el Badalona por lo que el canterano podrá ir convocado también si se considera oportuno.

Respecto al once que pueda presentar Paco López, las alternativas pese a las bajas son varias. En parte eso se debe al descanso de inicio que tuvieron jugadores como Morales o Roger ante el Sevilla y que puede abrirles de nuevo las puertas de la formación inicial pese a las molestias físicas que arrastra el «9».

Por contra el cansancio podría impedir a Gonzalo Melero, recién recuperado de una lesión algo traicionera, repetir en la alineación titular en la línea medular, en la que Malsa, Bardhi y De Frutos parecen indiscutibles.