El Levante se marchó de vacío de Balaídos y amplió su crisis. Cuatro derrotas en los últimos cinco encuentros que amplían la sensación amarga de un equipo al que le cuesta mucho ganar partidos en los últimos meses. A pesar de todo eso, ante el Celta del Vigo se rescatan dos cosas muy positivas de cara al futuro. Y ambas son nombres propios: Cárdenas y Cantero. La primera de ellas no es ninguna sorpresa. El portero es uno de los protagonistas del curso tanto en Copa como cuando ha tenido que participar en LaLiga Santander. Y en Balaídos no fue una excepción. Por su parte, Paco López apostó por el delantero junto a Roger en la punta de ataque y las sensaciones fueron más que positivas. Demostró estar preparado, como mínimo, para tener mayor protagonismo. Y es la primera demostración de que en Buñol hay mucho talento. Y además preparado para la élite.

No era un día fácil para el equipo en Balaídos. Las críticas habían sido muy fuertes tras la derrota en el Martínez Valero y tocaba dar la cara y curiosamente dos de los que demostraron mayor entereza y carácter fueron Cárdenas y Cantero. En el caso del meta catalán no es noticia. Ha demostrado de sobra que es un jugador frío y tranquilo. El hombre de hielo en la portería. Manda, saca el balón jugado y no muestra nerviosismo. Es el mejor ejemplo de seguridad. Y es que a pesar de encajar dos tantos poco se le puede achacar. Bajo palos es un seguro de vida y el mano a mano con Iago Aspas en la primera parte fue uno de esos ejemplos. Aguantó hasta el final, espero y generó dudas de cómo definir a uno de los mejores atacantes del campeonato nacional. En el segundo tiempo sin embargo sí que fue batido por Brais Méndez en una acción en la que le engañó con un gesto técnico fantástico y nada pudo hacer en el 2-0, obra de Augusto Solari.

El caso de Cárdenas además no es fruto de un día. Es un jugador de futuro pero ya, sin dudas, de presente. Cada vez que ocupa la portería ha terminado siendo uno de los nombres propios de un equipo que incluso se ha sostenido gracias a él.

Por su parte, otro de los protagonistas del duelo de Balaídos fue Cantero. Paco López prometía cambios en la rueda de prensa previa al choque y cumplió, al menos, con el ariete. Y lo cierto es que el futbolista estuvo a la altura de una cita nada difícil, sobre todo por la dinámica de la plantilla. Se le vio con movilidad, ofreció gestos técnicos en el regate y dejó detalles que merecen de continuidad en el futuro más inmediato. Sin ir más lejos, una de las mejores acciones del encuentro fue obra del punta granota.