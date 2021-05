Los aficionados del conjunto azulgrana han pasado en un mes del optimismo al pesimismo. Han pasado de pensar en estar cerca de Europa a no estar matemáticamente salvados. Tenían que pasar muchas cosas para que llegara la debacle pero, las últimas actuaciones del equipo están dejando mucho que desear. Es verdad que el otro día ante el Celta de Vigo mejoró un tanto, pero no lo suficiente para volver a ser lo que fue hasta la semifinal de copa. Hay que hablar de dos equipos, uno hasta la copa con liga incluida y otro después.

El Levante ha sido durante toda la temporada un equipo del que todos hablaban para bien. Su forma alegre de jugar, su descaro, el no tener demasiado miedo al gol en contra porque se sabía con fuerza para remontar, todo esto se ha perdido, ahora le marcan y no remontan, lo intenta pero no funciona. No creo que será por falta de ganas, los jugadores lo intentan pero no les sale nada. Ha perdido la alegría. Es cierto que las lesiones se han cebado con el equipo sobre todo en el centro del campo, hombres y nombres importantes llevan muchos partidos sin jugar, pero para mí eso no es excusa para llevar cuatro partidos sin ganar. Repito, ante el Celta mejoró un poco, no lo suficiente, ahora tiene la oportunidad de demostrar una mejoría total la próxima jornada ante el Alavés, conseguir los puntos necesarios para la salvación definitiva y buscar subir unos cuantos puestos en la clasificación que será muy bueno de cara a la pasta de las televisiones, cuanto más alto estás mas recibes.

Paco López que está viviendo los peores momentos al frente del banquillo azulgrana, sobre todo por las expectativas creadas y ganadas a pulso en una primera vuelta pero que se ha ido al traste recientemente, tiene que ponerse el mono de trabajo, exigírselo también a los jugadores y demostrar en las cuatro últimas jornadas que a nadie se le ha olvidado lo que se había hecho durante toda la campaña a excepción de los últimos partidos y conseguir dejar de lado el pesimismo del aficionado.