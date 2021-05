El Levante de Paco echó a andar en Getafe y ahí que vuelve hoy, salvado matemáticamente desde la pasada jornada y en una situación que ya les gustaría a los de Bordalás. Se la juegan los azulones, a los que el final de ciclo se les ha hecho bola. Necesitan ganar para olvidarse del descenso. Y es cierto que los granotas ya no se juegan nada, pero con esas mismas coordenadas se quedaron fuera de Europa en el último final de liga. Lo que está ocurriéndole a los madrileños es precisamente uno de los ejemplos para poner en valor lo que se ha logrado en el Ciutat con bastante menos presupuesto. Hace poco más de un año, antes del Covid, ficharon a Cabaco por ocho millones, un derechazo con el que se salvó la bola de partido del fair-play, pero el uruguayo tampoco se ha cogido allí. Hoy, por cierto, podría reaparecer tras dos meses en el dique seco por una lesión.

No está siendo, aunque lo parezca, un paseo en barca para el Levante el tramo final del curso. Sin victorias desde el 10 de abril, la mala racha se ha suavizado desde que se tocó fondo ante el Elche. Hubo mejoría en Vigo, empate en Vitoria y reacción contra el Barça. Nada para tirar cohetes, pero el equipo al menos ha dejado de jugar con el piloto automático. A ratos incluso ha llegado a recordar al que era. En especial Morales, autor de tres goles con los que ha roto su sequía y afianzado su liderato como máximo artillero por delante de Roger con 13. El Comandante, un auténtico termómetro con el que calibrar la salud del equipo, está a un partido de encadenar 100 consecutivos, una cifra que habla de su regularidad en minutos por encima de sus picos de acierto. El último partido que se perdió fue el Huesca-Levante, disputado el 24 de noviembre de 2018, en el que no estuvo por sanción. A sus 33 años, y recién renovado, es el tercer jugador más usado, solamente por detrás de Clerc y Aitor Fernández.

No se contaba por lesión con Radoja y mucho menos con Vukcevic, que puede haber jugado ya su último partido de granota. Pero tampoco con Postigo, y eso sí que es noticia. Ayer se resintió de las molestias en el tobillo izquierdo que arrastra desde el Alavés y ni siquiera ha viajado. Sigue fuera de la convocatoria también Campaña, pese a estar entrenándose con el grupo. La del Cádiz el próximo viernes será la última oportunidad de verlo esta temporada después de un sinfín de recaídas, sin duda uno de los grandes lunares de esta 20/21 que se acaba.

Respecto al once, se mantiene la duda en la portería por esa alternancia entre Cárdenas y Aitor sobre la que el cuerpo técnico no suelta prenda, ni siquiera a los propios afectados. El primero encadenó dos titularidades contra Celta y Alavés, mientras que el segundo volvió ante el Barça. Por lo demás, Clerc es quien más apunta al once tras la alternativa a Toño, autor de la asistencia del empate el pasado martes y a dos partidos de despedirse.