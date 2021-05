El Levante le echó valor y para no incurrir en otro retraso apostó por continuar con las obras pese al Covid-19 y a que la operación financiera que tenía para firmar se le acabó cayendo sobre la bocina. Hasta que se cerró el crédito con el grupo Rotschild no hubo más red que el músculo financiero de la propia tesorería. Después de haber compatibilizado el inicio de las obras con la temporada deportiva se inició un periodo estresante y arriesgado que ha acabado con final feliz pero que no ha estado exento de problemas. El equipo jugó primero en La Nucía y luego en La Cerámica, salvó los inconvenientes deportivos de perder el factor cancha y después asumió el peaje para su plan estratégico de tener un flamante estadio huérfano de espectadores. Aunque el pasado domingo fue la prueba piloto con el partido del femenino, mañana contra el Cádiz se cierra en la última jornada de LaLiga un círculo para el club granota, con lista de espera para acceder a alguna de las 5.000 localidades disponibles para sus abonados de la 19/20. De ellas un total de 4.150 se han sorteado y apenas 250 están bloqueadas para compromisos. La respuesta de los socios y accionistas, que no tendrán que pagar, ha estado a la altura. Aunque no llega al millar, hay lista de espera entre los que no salieron en el sorteo.

A pesar de que muchos ya lo han visto gracias a las visitas guiadas de los últimos meses, esta será la primera oportunidad de asistir en directo para los aficionados al espectáculo de luces y sonido previo a los partidos. Los que tengan la suerte de entrar se encontrarán con un estadio más alto e imponente gracias a la cubierta, además de con una nueva soronidad que aún no se podrá disfrutar del todo por las restricciones de aforo y la espectacularidad de los 242 focos LED insertados más los videomarcadores. En este momento, tras una inversión de alrededor de 19 millones de euros, se desconoce si la próxima temporada volverá la normalidad, pero es lo que al menos está en los planes. La pasada ni siquiera hubo campaña de abonos, aunque LaLiga obligó a presupuestar una segunda vuelta con público en la grada. Hay muchas esperanzas puestas en que el campo vuelva a llenarse y en aumentar los ingresos por venta de entradas. El club granota es uno de los que menos ingresos genera en Primera División por este concepto.

Habrá que esperar, sin embargo, para que esté lista la siguiente fase de la reforma, más compleja a nivel de licencias burocráticas porque implica la reordenación del espacio urbanístico en los exteriores. Como mínimo se calcula que pasará alrededor de un año para contar con todos los permisos, sobre todo los del Ayuntamiento, con quien hay firmado un protocolo desde septiembre en el que se estipuló un plazo máximo de ocho meses para trámites. El anteproyecto está redactado y en él se prevé ocupar un espacio adicional a la actual fachada principal del club para accesos. Las obras se alargarán durante alrededor de 20 meses. Desde el club se trabaja también en la posibilidad de conseguir un patrocinador para el nombre del estadio.

Pese a que la mala dinámica del equipo desde la Copa ha dejado un mal regusto entre los aficionados, son muchos los que no han desaprovechado la oportunidad de volver a casa en estas condiciones. El siguiente reto es que el Ciutat siga presentando el mismo aspecto, incluso mejor, que el que había antes de que la pandemia lo pusiese prácticamente todo del revés.