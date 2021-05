María Valenzuela (Churriana de la Vega, 26/11/2002) es la sonrisa de un Levante que ha vuelto 13 años después a una final de la Copa de la Reina (la última fue el 29 de junio de 2008 y perdida ante el Rayo Vallecano), la octava de la historia (con seis ganadas) y la segunda de la temporada después de la de la Supercopa de España en Almería que desafortunadamente se tiño de rojiblanco. Una guardameta de solamente 18 años que con una tranquilidad impropia de su edad fue clave para sostener al equipo y que Rocío Gálvez adornara el partidazo (otro más) de la ‘1’ con el gol de la clasificación para la final de mañana ante el todopoderoso Barça.

Un éxito que la propia granadina reparte entre todas sus compañeras, insistiendo en todas las dificultades que han vivido hasta pelear de nuevo por el título. «Es un momento para reconocer todo lo que ha costado llegar hasta aquí, las dificultades que hemos tenido en forma de lesiones, de COVID. Se junta todo y al final sacamos todo lo que tenemos dentro, toda esa rabia, todo ese coraje. Fue un partido muy complicado ante un rival como el Atlético y muy bonito de poder vivirlo. Esa tensión que hubo hasta el final hizo que el encuentro se viviera de otra forma. Salió redondo con esa clasificación para la final de la Copa de la Reina. Fue un momento muy bonito, de euforia, para vivir todas juntas. El Levante se lo merece por todas las que han defendido este escudo», declaró María después al pase a la final.

«Desde que llegué aquí no esperaba vivir todo esto, con estas grandes compañeras. Con trabajo y constancia todo llega. Este año ha sido muy completo, aprovechando todas las oportunidades». La exhibición de María Valenzuela en las semifinales ya no sorprende. Su discurso refleja la humildad de la guardameta revelación de la temporada que está sabiendo gestionar a la perfección los elogios que recibe partido a partido y que además ya ha tenido el premio de la llamada de la selección absoluta. Esa misma sonrisa de oreja a oreja que no escondió al comprobar que Jorge Vilda le premió el pasado mes de febrero con una convocatoria merecida con la Roja junto a otras tres guardametas (Sandra Paños, Lola Gallardo y Misa Rodríguez) para los dos últimos encuentros oficiales ante Azerbaiyán, el del pase matemático para la Eurocopa de 2022 en Inglaterra, y Polonia, aunque no debutó. Valenzuela llevaba estando en el foco de la selección mucho tiempo.