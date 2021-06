Quico Catalán compareció ayer en la sala de prensa del Ciutat de València (fue el primer acto con presencia de medios de comunicación en el estadio tras el estallido de la pandemia) para hacer repaso de la actualidad granota y en orden de importancia quizás su primer mensaje de optimismo hizo referencia al regreso del público programado para la próxima campaña al estadio, si bien Quico no pudo dar demasiados detalles: «Ojalá. Estaría encantado. Lo que recibimos internamente son mensajes de que vamos por el buen camino. El porcentaje puede ser superior. Lo más importante es que parece ser que van a volver los aficionados, ese porcentaje va a ser mayor y puede ser a nivel nacional en todos los terrenos de juego». El club va a dotar de normalidad ese proceso y mantendrá su decisión de cobrar todos los abonos, aunque se premiará la fidelidad como ya se anunció el año pasado.

La segunda piedra angular de las respuestas del presidente hizo referencia a su insatisfacción por las oportunidades que se han dejado escapar en la campaña recién concluida. A Quico dio la sensación de que le ha dolido el mal final: «Se ha cumplido el objetivo pero lógicamente no podemos estar contentos del todo. El fútbol nos ha dado opciones de ser más competitivos en momentos concretos y no lo hemos conseguido. El objetivo es seguir en primera división y yo ahí no voy a vender humo. Tenemos que aprender, corregir y mejorar. El primero el presidente y luego bajemos, jugadores, cuerpo técnico, míster...».

Las respuestas del mandatario poco a poco se fueron ciñendo a los temas de mayor actualidad y ahí Quico dejó entrever que las urgencias por el fair play son para todos los clubes y que la fecha clave es el 30 de agosto, que es cuando se debe haber logrado un equilibrio más allá de si no se cumple el presupuesto a 30 de junio ingresando los 16,5 millones de desfase existentes: «Que todos estamos con la necesidad de vender antes del 30 de junio lo sabemos, pero también sabemos que hay un mercado que se cierra el 30 de agosto. Hay que equilibrar y todo lo que no hagamos este ejercicio, el siguiente. Estoy ocupado, responsabilizado y preocupado, pero también tranquilo».

Ya individualmente se refirió a Aitor en los siguientes términos: «Desconozco si hay un interés, pero hasta ahora no he recibido ni una llamada del Athletic Club por Aitor (...). No sé si va a aceptar la propuesta (de ampliar hasta 2024). Nosotros lo que hacemos con Aitor es que reconocemos su trabajo, su trayectoria y vamos a ver. El deseo es que renueve. Es una mejora más y ampliamos un año»; de Bardhi dijo sencillamente que espera que haga una gran Eurocopa porque es «un activo deportivo y económico»; respaldo a paco López y al doctor Buil; confirmo que el Real Madrid está atento a De Frutos aunque no hay ninguna oferta por él y dejó entrever que la salida de Campaña está programada desde que se le fichó, pero no se le malvenderá.