Sergio Postigo seguirá vistiendo la camiseta del Levante UD, como mínimo, hasta 2023. El club anunció ayer el acuerdo de renovación con el central, que terminaba contrato en junio, y por el que el que el madrileño jugará su sexta temporada en Orriols.

«El Levante UD y Sergio Postigo han llegado a un acuerdo para la renovación del contrato que vinculaba a ambas partes hasta junio de 2023. El central aterrizó en la plantilla levantinista en verano de 2016, procedente del Spezia y, tras conseguir el ascenso a la máxima categoría, con un tanto que llevó su autoría, debutó en Primera con la camiseta azulgrana. Desde su llegada ha disputado un total de 146 encuentros, 137 de competición liguera y 9 de Copa del Rey, y ha anotado 5 goles», publicó el club en un comunicado a primera hora de la mañana.

Postigo tenía un acuerdo para renovar de forma automática si llegaba a los 25 partidos oficiales disputando mínimo 45 minutos durante el presente curso. No obstante, han sido sus méritos deportivos los que han llevado al trato, ya que una lesión en el tramo final del curso le impidió llegar al requisito establecido.

Sea como sea, el club ya tenía la intención de ampliar su contrato independientemente del número de choques disputados durante el presente ejercicio al tratarse Sergio Postigo de un activo que por calidad y precio ha sido desde su llegada muy rentable. El veterano central, de 32 años, aporta al margen de su rendimiento sobre el verde un plus muy valorado de puertas para dentro. De hecho, en el vestuario es un perfil con mando (prueba de ello es su capitanía), algo que gusta a Paco López, y que genera unión entre todos los integrantes de la plantilla. Además de oficio, su renovación supone dar continuidad a un futbolista que ya es de la casa, totalmente integrado en la ciudad y en el grupo y que permite respetar el contexto económico de cara a un mercado complejo donde el Fair Play será un importante condicionante.

«Desde el principio es lo que quería», manifestó el ‘15’. «No me planteaba otra cosa. Siento el club como parte de mí y lo único que lamento es no haber podido llegar antes a este club», manifestó Sergio Postigo en sus primeras declaraciones tras la firma. «No quería escuchar otra cosa (ofertas) que no fuera el Levante y eso es una muestra de lo importante que me siento en el club y lo bien que me hacen sentir (la afición)», añadió el defensor. «Ahora lo que quiero es seguir ayudando al club a seguir creciendo», terminó.