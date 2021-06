El Levante ha presentado la campaña de abonos de la próxima temporada 21-22. Después de un año de ausencia de público en las gradas del Ciutat de València debido a la pandemia, los aficionados podrán volver a pisar su estadio mediante las condiciones estipuladas en el siguiente comunicado:

"El Levante UD comienza hoy, 22 de junio, la campaña de abonos para la temporada 21-22, por medio de la plataforma: abonos.levanteud.com, o entrando en la página web oficial (www.levanteud.com). El club ha decidido, debido a la situación sanitaria provocada por la Covid-19, facilitar la gestión para renovar el abono o hacer un alta nueva vía online.

El abono incluye todos los partidos de Liga y de Copa del Rey que se celebren en el estadio Ciutat de València.

La campaña se presenta bajo el lema ‘Calienta que sales’ con la intención de dotar de protagonismo a nuestros aficionados. Después de tantos meses sin poder contar con su apoyo, el club quiere resaltar la importancia de su figura y generar un clima de comunión en el nuevo Ciutat de València, dotado de mejoras para vivir una experiencia única el día de partido por parte del espectador.

El club mantiene, con respecto a las anteriores campañas de abonos, la bonificación por fidelidad para la siguiente temporada, el criterio de poner en valor la condición de abonado-accionista por ejemplo en la prioridad de acceso al estadio y los métodos de devolución del importe del abono en el caso de no poder disfrutar de todos los partidos.

Además, esta campaña cuenta con algunas novedades como el servicio de renovación online con la atención de un centro de llamadas, el cambio de denominación de la Grada Central (Tribuna Este) y la Tribuna (Tribuna Oeste), el regalo de una bufanda conmemorativa de esta nueva campaña a todos los abonados en el momento de recoger el pase o la implantación de un criterio para ordenar la antigüedad de los abonados con la intención de activar campañas y acciones para reconocer su fidelidad.

Bonificación por fidelidad

El club pretende premiar la fidelidad de sus abonados, una temporada más, y mantiene la promoción de bonificación por asistir a todos los partidos oficiales de la temporada 21-22. Se aplicará una bonificación en el abono de la temporada 22-23 del 30% siempre que se haya asistido al cien por cien de los partidos como local. Si el abonado no pudiera acudir a todos los partidos, por las posibles restricciones impuestas por las administraciones públicas relacionadas con la COVID-19, el cálculo de asistencia se hará proporcionalmente sobre los encuentros que haya podido acceder al estadio. El club mantiene la posibilidad de la cesión del abono, como las anteriores temporadas, para que así no se quede ningún abono sin utilizar y los asientos del estadio estén ocupados.

Nuevo orden de antigüedad

El Levante UD ha decidido establecer un orden de antigüedad de sus abonados con el propósito de activar diferentes campañas y actos de reconocimiento. El club ha cuantificado el histórico de abonados de las últimas 21 temporadas, ya que antes no había documentación al respecto, lo que ha condicionado hasta la fecha poder organizarlos por antigüedad.

Por lo tanto, el orden queda establecido por haber sido titular del abono de manera consecutiva durante las últimas 21 temporadas. Los que hayan cumplido este requisito serán ordenados por edad, o sea, el abono más bajo será el que más edad tenga. A partir de ahi el número del abono y por tanto su antigüedad, irá de mayor a menor edad y de más a menos años como titular del abono.

En función de las posibles medidas sanitarias que adopten las administraciones públicas por la COVID-19 cabe la posibilidad de que el aforo se vea reducido. En ese caso tendrán prioridad de acceso al estadio los abonados accionistas poseedores de una acción al menos. En segundo lugar, la prioridad vendrá determinada por la fecha de pago de la renovación de cada abonado. Y en tercer lugar las altas nuevas, con preferencia para los casos de cambio de zona de un abonado. Estas altas nuevas son de abonados que ya han renovado su abono, pero que han cambiado de zona en el estadio.

Devolución

En el caso de mantenerse la emergencia sanitaria por la COVID-19 y que las restricciones de las administraciones públicas impidieran a los abonados asistir a la totalidad de los encuentros, el club pondrá en marcha un método de devolución del importe de su abono.

El club facilitará tres posibilidades de compensación para los abonados que tendrán que solicitarse de manera online en https://abonos.levanteud.com/mi_abono

OPCIÓN 1 – Devolución en efectivo o en cheque bancario del porcentaje de dinero del abono no disfrutado. Al solicitar esta opción se desplegará un calendario en la web y será imprescindible solicitar cita previa de día y hora para acudir a las oficinas. No se atenderá a nadie que no tenga cita previa con el fin de evitar colas y aglomeraciones y poder mantener la distancia de seguridad recomendada.

OPCIÓN 2 – Donación, del porcentaje de dinero del abono no disfrutado, a la Fundación Cent Anys Levante UD para colaborar con las actividades y los proyectos sociales del Área Social así como su apuesta y compromiso con el deporte inclusivo. (Conoce más de la Fundación en la web https://www.fundacionlevanteud.org/es). Los que elijan esta opción recibirán un certificado de la donación para las deducciones fiscales.

OPCIÓN 3- Convertir del porcentaje de dinero del abono no disfrutado en un saldo a favor para gastar en productos de las Tendas Granotas o en un futuro abono.

Estas tres posibilidades de compensación estarán vigentes hasta el 30 de junio de 2022. Todos aquellos abonados que pasado este tiempo no hayan seleccionado ninguna de las tres, automáticamente se les aplicará la OPCIÓN 3.

Procedimiento online de renovación

El abonado interesado puede gestionar la renovación por medio de la web corporativa del club (https://www.levanteud.com) o de la aplicación Granota Fan Club.

Al entrar debe acceder a la pestaña ABONOS, en la web del club, introducir su número de abonado y DNI. Para continuar la gestión es imprescindible conocer su número de abonado de la temporada 19-20.

Para conocer su número de abonado debe introducir el número de su DNI en la pestaña “CONSULTA EL NÚMERO DE ABONADO”.

Una vez se accede a la zona de abonado, debe cumplimentar todos los campos obligatorios para tramitar la renovación.

El sistema calculará el precio final habiendo incluido el 60% de descuento si ha cumplido los requisitos de la promoción de asistencia a número de partidos oficiales de la temporada 19-20 teniendo al menos una acción. Además, el club mantiene el descuento de 60 euros a todos los que posean cuatro o más acciones del club.

Además, el abonado, antes de efectuar el pago, podrá destinar la totalidad o parte del saldo de su monedero granota, siempre que tenga dinero en el mismo. Recordamos que, debido a la imposibilidad de asistir al estadio durante la pasada temporada y quedando pendientes seis partidos de LaLiga 19-20 en el estadio, los abonados que no solicitaron la devolución del importe proporcional del abono de la 19-20, lo acumularon en su monedero granota.

Procedimiento online de altas nuevas

El interesado puede gestionar la adquisición del abono por medio de la web corporativa del club (www.levanteud.com) o de la aplicación Granota Fan Club a partir del uno de julio.

Debe acceder a la pestaña ABONOS, en la web del club, y seleccionar la opción ALTA NUEVA. Le aparecerá entonces el mapa de localidades del estadio para que opte por las que estén libres. Podrá bloquear, durante 15 minutos, los asientos elegidos para finalizar la compra.

Una vez seleccionado el asiento deberá introducir los datos del nuevo abono. Hay que tener en cuenta que por cada identidad distinta es imprescindible adjuntar el DNI escaneado de cada una de ellas.

Procedimiento renovaciones con cambio de zona

El abonado interesado puede gestionar la renovación por medio de la web corporativa del club (www.levanteud.com) o de la aplicación Granota Fan Club a partir del uno de julio.

Debe acceder a la pestaña ABONOS, en la web del club, introducir su número de abonado y DNI. Para continuar la gestión es imprescindible conocer su número de abonado de la temporada 19-20.

Para conocer su número de abonado debe introducir el número de su DNI en la pestaña “CONSULTA EL NÚMERO DE ABONADO”.

Una vez se accede a la zona de abonado, debe cumplimentar todos los campos obligatorios para tramitar la renovación y presionar el botón CAMBIO DE ZONA.

Le aparecerá entonces el mapa de localidades del estadio para que opte por las que estén libres. Podrá bloquear, durante 15 minutos, los asientos elegidos para finalizar la compra.

El sistema calculará el precio final habiendo incluido el 60% de descuento si ha cumplido los requisitos de la promoción de asistencia a número de partidos oficiales de la temporada 19-20 teniendo al menos una acción. Además, el club mantiene el descuento de 60 euros a todos los que posean cuatro o más acciones del club.

Además, el abonado, antes de efectuar el pago, podrá destinar la totalidad o parte del saldo de su monedero granota, siempre que tenga dinero en el mismo. Recordamos que, debido a la imposibilidad de asistir al estadio durante la pasada temporada y quedando pendientes seis partidos de LaLiga 19-20 en el estadio, los abonados que no solicitaron la devolución del importe proporcional del abono de la 19-20, acumularon dicho importe en su monedero granota.

Formas de pago

Dentro del sistema telemático se podrán seleccionar dos formas de pago:

1.- Tarjeta de crédito/débito

2.- Financiación.

Una vez efectuado online todo el procedimiento de renovación/alta, requisito imprescindible para financiar, en el momento en que se selecciones esta opción, aparecerá un calendario para solicitar cita previa y ser atendido en el estadio.

Se podrá financiar entre tres, seis o nueve meses con CAIXA POPULAR*.

La gestión para financiar el abono con CAIXA POPULAR solo se podrá realizar estadio Ciutat de València.

*Oferta financiera de CAIXA POPULAR y sujeta a su autorización.

Documentación necesaria: Documento identificativo en vigor, justificante bancario (debe ser titular de la cuenta) e IRPF (autónomos), nómina o justificante de la pensión.

Ejemplo1:

Abono de 300 € a 9 meses. TIN 0% TAE 10,35%. 4% comisión de apertura a pagar en la primera cuota. Primera cuota 45,33 € (33,33 € cuota + 12 € comisión de apertura), resto de cuotas: 33,33 €, última cuota 33,36 €. Total adeudado 312 €.

Ejemplo2:

Abono de 300 € a 6 meses. TIN 0% TAE 11,05%. 3% comisión de apertura a pagar en la primera cuota. Primera cuota 59 € (50 € cuota + 9 € comisión de apertura), resto de cuotas: 50 €, última cuota 50 €. Total adeudado 309 €.

Ejemplo3:

Abono de 300 € a 3 meses. TIN 0% TAE 12,91%. 2% comisión de apertura a pagar en la primera cuota. Primera cuota 106 € (100 € cuota + 6 € comisión de apertura), resto de cuotas: 100 €, última cuota 100 €. Total adeudado 306 €.

Factura

Los abonados que deseen solicitar la emisión de la factura deben hacerlo justo antes de pagar online o justo antes de solicitar la cita para financiar.

Recogida abono

Una vez finalizada la gestión de renovación o alta nueva, en la misma web, aparecerán los puntos de recogida y cuando selecciones uno de ellos escogerás el día y la hora para concretar tu cita previa. En el momento de la recogida, te recordamos que recibirás gratuitamente la bufanda conmemorativa de la campaña de abonos.

Puntos de recogida:

1.- Tenda Granota Estadio Ciutat de València (C/San Vicente de Paúl, 44)

2.- Tenda Granota Colón (Plaza los Pinazos, 6)

3.- Macron Store Valencia (C/ General Avilés, 42)

En el caso de que usted no pueda ir a por el abono puede autorizar la recogida a una persona. Esta persona deberá presentar un documento de autorización para esa gestión firmada por el titular del abono, así como una fotocopia del DNI o documento identificativo en vigor del abonado.

Cambio de denominación

Tras las finalización de la fase I de la remodelación del estadio Ciutat de València, con la instalación de la nueva cubierta perimetral, se ha decidido el cambio de denominación de la "Grada Central" al nombre de "Tribuna Este" y de "Tribuna" a "Tribuna Oeste".