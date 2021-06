Enric Franquesa es el siguiente. Tras anunciar el club el pasado lunes la contratación de Roberto Soldado, la maquinaria de la entidad granota no para. Es cierto que el fair play aprieta y los 16,5 millones de déficit planean sobre la entidad de Orriols, pero Quico Catalán ya dejó claro en su alocución de hace unas semanas que la fecha que realmente importa es la del 30 de agosto y que lo que se pretende es llegar a ese punto de inflexión con una plantilla competitiva. De hecho, el Levante ya ha atado la segunda incorporación de la temporada 2021-22. El lateral izquierdo del Villarreal aterrizará en Orriols con una fórmula satisfactoria para ambas partes ya que la entidad granota se hará con un porcentaje de los derechos federativos del futbolista a cambio de una cantidad menor. Eso implica que ahora la operación se puede acometer, pero al mismo tiempo es una garantía de que en el caso de que despunte en Orriols el Villarreal podrá recuperarle por un precio asequible o que en el caso de ser traspasado, buena parte de los ingresos que se obtengan por él irán a parar a las arcas del equipo que preside Fernando Roig, que dicho sea de paso se confirma una vez más que mantiene unas excelentes relaciones con la entidad granota.

Con apenas 24 años, Franquesa firmará un contrato de larga duración y su difícil misión en la entidad granota va a ser disputarle el puesto a un Carlos Clerc que en la pasada campaña 20/21 prácticamente se adueñó del carril izquierdo. Lo intentará después de dos temporadas consecutivas cedido en LaLiga SmartBank, la primera de ellas en la Ponferradina donde coincidió con Son, y la segunda, esta última, en el Girona donde se quedó a un solo paso del ascenso tras ganar la ida de la final en Vallecas por 1-2 con un gol suyo, pero caer en la vuelta 0-2 en Montilivi.

Rochina apunta a Granada

Franquesa ocupará por tanto en la plantilla la vacante que dejará Toño, que es uno de los futbolistas que no continuarán pese a que tenía contrato en vigor. El Levante ya tomó durante la temporada la decisión de ‘cortar’ al lateral y entre los futbolistas que seguro que no siguen tampoco en la entidad granota están dos que acaban contrato precisamente hoy, día 30 de junio, como son Doukouré y Rubén Rochina. El valenciano ya tenía más que encarrilada su llegada al Granada y todo apunta a que esa opción se reactivará en breve.

Despedida de María Pry

María Pry ha anunciado que deja el Levante con una extensa y emotiva misiva publicada en redes sociales. En el documento la ya exentrenadora del Levante UD recuerda que hace 12 años tomó la decisión de querer ser entrenadora y hace un recorrido por su trayectoria, pero su parada principal la hace en esta última campaña que ha cerrado con el Levante UD: «Esta temporada ha sido muy intensa, hemos tenido que estar continuamente adaptándonos en el día a día, pero ha sido muy gratificante a nivel deportivo. No todas las temporadas juegas dos finales y metes a tu equipo en Champions (...) ¡Qué afortunada he sido! GRACIAS POR TODO EQUIPO. ¡UBUNTU!». María agradece por último su colaboración y su apoyo al cuerpo técnico y a Rosa Castillo. Su puesto lo ocupará Villacampa y ella, de momento, aún no tiene destino para el próximo curso.