Manolo Bueno, responsable de la sección de fútbol sala del Levante UD, ha elogiado la temporada del recién subcampeón de Liga ante el Barça con el menor presupuesto de todos los equipos de los playoffs. «Sin ninguna duda, ha superado todas las expectativas. Optar a ganar un título de Liga no era lo que estaba marcado, evidentemente. Quizá otro título sí que entraba dentro de mis pensamientos, pero una Liga es mucho más complejo y más largo. Yo veía más la Copa del Rey, llegábamos preparados y no tuvimos fortuna en los penaltis contra ElPozo, pero el equipo compitió igual que el domingo», comentó sobre el cierre de la tercera temporada con tres fases finales disputadas, el gran objetivo del Levante UD FS. «El objetivo nuestro y por lo que vamos a pelear siempre es por estar en las fases finales, estar lo más alto posible, y seguir creciendo, aunque sabemos que los baremos de efectividad de este año no va a ser fácil que se repitan».

El club ya está pensando en la planificación de la próxima temporada, en la que jugarán la Liga de Campeones. «Jorge Santos es el único que está claro que acaba, y el capitán Márquez que finaliza su etapa. De los demás (solo Raúl Jiménez y Rubi Lemos acaban contato) en breve se comunicará la situación, y deseamos que continúen con nosotros». Y aunque esperan «conocer la Champions» antes de estudiar ser sede de alguno de sus cuadrangulares, admite que Paterna se queda pequeño «ante la actual demanda» que ha obligado a retrasar la campaña de abonos. «Sería fantástico poder jugar en La Fonteta, pues creo que nos lo hemos ganado, pero no depende de nosotros», concluye.