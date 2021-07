Con qué rapidez pasan los días. Parece que fue ayer cuando terminó la temporada y ya estamos pendientes de la próxima. Todos los equipos están ya entrenando, o lo que es lo mismo, todos a la vuelto al tajo. La mayoría tiene demasiados jugadores, plantillas largas para comenzar, eso sucede siempre, pero lo que este año es diferente es el mercado de jugadores. Es cierto que en se está animando un poco, pero no es ni mucho menos lo que sucedía en temporadas anteriores. Ya saben cómo están las arcas de los clubes. Todas muy por debajo de lo normal. Además hay que cuadrar las cuentas para que la liga no entre en acción, de ahí que el vendo, compro o cedo esté empezando ahora.

La mayoría tiene un par de jugadores que son la esperanza de los números. No se mira otra cosa. El tema deportivo interesa muy poco, solo cuenta el negocio.

Si consiguen su traspaso, con lo ingresado podrán lanzar algunas campanas al vuelo. Por nuestros lares dos nombres propios: Guedes y Campaña. Tanto Valencia como Levante los tienen en el escaparate a la espera de algún comprador.

Son dos puntales, cada cual en su equipo pero prima sobre todo el asunto económico. Esto es así y nadie lo va cambiar.

Luego al final de la temporada si las cosas han salido como se esperaba no pasará nada, el equipo ha cumplido objetivos y las arcas también , pero si lo primero no ha ido como se esperaba los aficionados no se estarán quietos y atacarán a los mentores que en su momento pensaron más en saldar las cuentas que en otra cosa.

Por desgracia es la ley del futbol.