El mercado del Levante en el plano de salidas sigue detenido pese a la necesidad de vender, pero el nombre que más recorre las oficinas del Ciutat de València después de su irrupción en la élite es Jorge De Frutos. El extremo segoviano despierta interés y en Orriols son conscientes, aunque la idea inicial sobre el futbolista es mantenerlo. No obstante, el último en sumarse a la lista es el Getafe. Los madrileños sondean la situación del exjugador del Madrid para reforzar su carril diestro. Pese a que los perfiles estén marcados en la capital azulona, la nueva etapa de Míchel González prescindirá del estilo defensivo que llevó al Coliseum Alfonso Pérez no solo a subir a Primera División y a jugar Europa League, sino también a rozar con la yema de los dedos una clasificación para disputar la Champions League. La fórmula de Bordalás es pasado y el nuevo técnico del Getafe apostará por mecanismos opuestos: juego ofensivo, estilo directo y practicidad en la parcela defensiva.

Con Vitolo cubriendo una de las bandas, De Frutos entraría en la ecuación si Cucurella acaba saliendo. El lateral, reconvertido a extremo con el actual entrenador del Valencia, encendió las alarmas cuando, en una entrevista, rebajó las pretensiones de su cláusula. Detalló que su precio de liberación es de dieciocho y no de treinta. Una declaración que mantiene en vilo a Ángel Torres, además de ponerle en guardia ante una supuesta salida de uno de los puntales del club que preside. De hecho, el nacido en Alella se encuentra en Tokio disputando los Juegos Olímpicos con la Selección Española sub23. Escaparate que puede aumentar el valor de Cucurella, engordar la cantidad de pretendientes que suspiran por firmarlo y posicionar los dieciocho millones de cláusula como una cantidad asumible.

El Niza fue el primer equipo en interesarse por De Frutos, único futbolista por el que ha recibido ofertas el Levante pese a que exista un número considerable, ya sea por el cartel que atesoran o por la necesidad de desprenderse de fichas que no correspondan con el rendimiento deportivo, de futbolistas en el escaparate. No en vano, los franceses insisten en conseguir la firma del «18», aunque con cantidades poco convincentes. Desde el Allianz Riviera ofrecieron ocho millones por la totalidad de los derechos del extremo, de los que el conjunto levantinista percibiría tan solo cuatro. Una cifra muy insuficiente para los intereses de la dirección deportiva, ya que no soluciona los problemas financieros que residen en las arcas del Ciutat. Al interés del Niza le sigue la pista el Getafe y con razón. De Frutos fue de los futbolistas más llamativos en LaLiga 20/21.