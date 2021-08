Se dice de siempre que el fútbol es un deporte grande, muy grande. Siempre se habla de la grandeza del fútbol, sobre todo cuando un partido termina como el del domingo pasado jugado entre el Levante y el Real Madrid. La confrontación tenía su morbo, sobre todo por los resultados de la pasada temporada. El Madrid no pudo con el Levante en los dos choques. En la actual, los de la capital llegaban al Ciutat con entrenador nuevo, con los tres puntos de la primera jornada, con las máximas aspiraciones, con gente como Bale e Isco recuperados para la causa, vamos con todo, como suele hacer este equipo llamado a conseguir títulos. Los de casa con lo puesto, es decir con la gente de siempre, los nuevos fichajes en el dique seco por las lesiones.

Con todo este bagaje y con público en la grada, muy importante esta acotación, el partido todo el mundo lo ha tildado de loco. No hubo tregua para nadie. Cada equipo mandó un tiempo, el Madrid el primero y el Levante el segundo. Pudo ganar cualquiera, si, pero quien más fácil lo tuvo el Levante. No pudo ser como tampoco pudo ser la semana anterior en Cádiz. El titular de esta columna lo dice todo. La ingratitud de este deporte deja a los de Paco López con cuatro puntos menos. En tierras andaluzas en los últimos segundos, aquí en casa también hacia al final. La coincidencia fue tal, que en la primera jornada Morales dispuso de una gran ocasión que el palo desbarató y ante el Madrid a Cantero le sucedió lo mismo. Dos grandes oportunidades que valen cuatro puntos. Pero por si eso no bastara, llega Vinicius que no le marcaba a nadie y hace dos goles.

No sé si tengo razón en decir que el fútbol es muy ingrato o es mejor la otra frase que deja al fútbol como un deporte muy grande. Si le preguntan a los aficionados azulgrana creo que se quedaran con la primera. Yo al menos, por lo visto, me quedo con la ingratitud.