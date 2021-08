Horas claves para el futuro deJosé Luis García Vayà (Pepelu). El entorno del joven futbolista se ha visto envuelto en los últimos días por una posible salida, bien con destino Francia o bien con destino Getafe, puesto que no tenía hueco en la primera plantilla del Levante UD para la temporada 2021/2022. En las últimas horas, tanto la entidad granota, encabezada por Quico Catalán, como el entorno del jugador, están negociando una renovación del contrato que vincularía al joven centrocampista al club azulgrana para las próximas cuatro temporadas. Ahora bien, dicha renovación está supeditada a una inmediata salida en forma de cesión al fútbol francés, y más en concreto, al recién ascendido Clermont. La vía francesa se abrió hace ya varias semanas, pero se vió paralizada por la aparición de un invitado de última hora, el Getafe de Míchel. Los azulones surgieron como una alternativa muy fuerte para hacerse con los servicios de Pepelu y al jugador le seducía la idea de permanecer en LaLiga. Sin embargo, esta variante se ha enfriado y ahora mismo la opción del conjunto francés es la más factible. La realidad del canterano es que salga donde salga, lo hará a modo de préstamo, pues el club no quiere perderlo. En la hoja de ruta del club, tenían previsto que la marcha de Nikola Vukcevic, y por consecuencia, la liberación de su ficha, permitiera la ampliación de contrato del dianense. Sin embargo, con la venta del montenegrino, la secretaría técnica parece haberse topado con un muro difícil de franquear. No llega ninguna oferta en firme por el jugador más caro de la historia granota, que además vive su último año de contrato. Ni siquiera en forma de cesión. Para más inri, la aportación de Vukcevic en el equipo la última temporada no fue excelsa, pues por culpa de las lesiones no tuvo la oportunidad de coger continuidad.

Un caso totalmente opuesto es el que vive Sergio León. Por el delantero sí llegan ofertas, en este caso de equipos de Segunda como son el Valladolid, Sporting, Huesca y Eibar. La salida del cordobés supondría un respiro para la situación financiera del Levante, pues el salario del jugador es uno de los más elevados de toda la plantilla. La intención de Sergio León es continuar en España y de momento ha dejado en barbecho las ofertas de los clubes de Segunda por si aparece a última hora una opción de continuar en Primera División. Huesca y Valladolid son los dos equipos que tienen más papeletas para llevarse al andaluz, aunque hasta el momento no han trasladado a las oficinas levantini stas ninguna oferta formal. La salida de Sergio liberaría un total de 2,8 millones de euros, ya que a su sueldo de algo más de dos millones de euros hay que sumar que el Levante le aplazó el año pasado, debido al Fair Play Financiero, cerca de 700.000 euros.

El resto de salidas que están planificadas serían las de Hernani y Koke Vegas, ya que el club cuenta con que todos ellos abandonarán la disciplina granota antes del cierre del mercado. Eso en lo referente a salidas ‘planificadas’, aunque el mercado todavía puede deparar sorpresas en forma de ofertas por jugadores con los que se cuenta y que serían los que dejarían en teoría recursos en cara para poder fichar. En esa planificación el Levante cerraría números con 24 fichas del primer equipo dejando una vacante para reforzar la demarcación de extremo. Ya semanas atrás se sondeó la posibilidad de la contratación de Óscar Plano y aunque esa opción ahora se ha desvanecido, la idea de contratar un zurdo que pueda jugar a pierna cambiada encaja en el perfil que busca la secretaría técnica granota.