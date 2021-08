Hernani, que a un paso ha estado de recalar en el fútbol turco, aliviará la hoja de ruta prevista por el Levante. Su adiós, que en el club confían en que se va a producir antes del cierre de mercado, significaría quitarse de encima a un activo de los más caros que tiene el Levante y que no cuenta deportivamente para Paco, y eso a su vez haría que Cárdenas, con quien ya se había negociado que mantuviese dorsal del filial pese a tener obligatoriedad de hacérselo del primer equipo, tuviese número con los ‘mayores’. Hernani ha estado a un paso de fichar por el Adana Demirspor Kulübü y aunque la operación se cayó por la llegada ayer del españolista Matías Vargas en calidad de cedido a la entidad otomana, el futbolista maneja más intereses y va a salir. Su más que posible salida en función de la información que maneja ahora el club se uniría a la de Sergio León, que es uno de los objetivos que tiene el Valladolid para sustituir a Marcos André. El jugador de Palma del Río hasta ahora se mostraba reacio a abandonar el club, pero ahora, en su último año de contrato, ya escucha ofertas. El Huesca es otro equipo que permanece muy atento a la situción de Sergio León. El futbolista tiene varios pretendientes en segunda pero está esperando a que le surga alguna oportunidad de permanecer en primera. En ese contexto la hoja de ruta de la entidad sigue pasando por dar salida -y se confía en poder hacerlo- a Koke Vegas y Pepelu, este último como cedido si acepta la oferta de renovación ya que no se le puede dar salida a Vukcevic. Ahora mismo el Clermont francés es el favorito para llevarse al canterano granota. El Getafe surgió con fuerza como opción, pues al futbolista le seducía más la idea de continuar su carrera en España, pero en los últimos días se ha enfriado. Eso a la espera de ‘sorpresas’ en forma de ofertas por jugadores con los que se cuenta y que serían los que dejarían en teoría recursos en cara para poder fichar, un paquete en el que estan los Bardhi, Campaña, Aitor, etc...

En esta planificación el Levante cerraría números con 24 fichas del primer equipo, como tenía inicialmente previsto dejando una vacante para reforzar la demarcación de extremo, si bien la variación sustancial sería que al mencionado Cárdenas tendría ficha del primer equipo, mientras que Cantero sería el único jugador que se mantendría como futbolista a todos los efectos de la primera plantilla, pero con dorsal todavía del filial. Quedan seis días para que se cierre la ventana de traspasos y el club aún tiene trabajo pendiente.

Y precisamente en el filial hay tres futbolistas de los que se está muy pendiente en el primer equipo. El primero de ellos es José Mnuel, central que apenas ha podido jugar media parte esta pretemporada con Alessio porque ha estado trabajando siempre con Paco, incluso antes de la lesión de Postigo. Los otros dos son Omar Faraj y el serbio MilutinVidosavljevic.