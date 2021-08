El conjunto de Paco López, con sus virtudes y sus defectos es un equipo de autor dentro de LaLiga española después de imprimir unas señas de identidad que son tendencia en el panorama nacional. No en vano, el técnico levantinista afronta una temporada clave para sus intereses. Renovado en noviembre de 2019, entra en su último año de contrato en un contexto en el que la entidad que entrena tiene múltiples frentes abiertos. Además de la obligación de equilibrar el déficit económico que pesa en las arcas del club, el Levante deberá de tomar una decisión sobre Paco López, quien siempre ha recibido el respaldo de la dirección deportiva. El entrenador levantinista quiere ir día a día y dejar a su equipo lo más alto posible, sin pensar en lo que dicte su futuro.

«Ahora mismo, tal y como está el mundo del fútbol, es impensable no pensar en el día a día. Mi pensamiento está en el Levante, en cada entrenamiento y en que el equipo gane el máximo de partidos posibles. No debemos desviarnos del día a día porque la temporada es muy larga y puede pasar cualquier cosa. Estoy en mi casa, pero sabemos lo que es el recorrido de un entrenador. No pienso en eso y no hemos hablado», dijo el entrenador en la rueda de prensa previa al duelo ante la Real Sociedad.

Más allá de que entre en los últimos meses de su contrato, Paco quiso poner en alza el estilo de juego que imprimen desde que hicieron con los mandos del banquillo del Levante, aunque detalló que aún quedan aspectos por corregir como, por ejemplo, el 2-2 ante el Real Madrid del pasado domingo. «Sabemos que hay cosas que te arriesgas a que pasen pero no queremos que nos pasen. No nos gusta que nos hagan un segundo gol de la forma que nos lo hicieron contra el Real Madrid. Es algo que se trabaja y no nos puede pasar. Trabajamos las cosas que podemos mejorar», comentó el técnico.

El Levante buscará, ante la Real Sociedad, sus primeros tres puntos este curso en un escenario que, en las últimas dos campañas, los granotas mostraron dos versiones totalmente opuestas. Una convincente y otra «horrorosa», tal y como detalló Paco López.