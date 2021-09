El parón de selecciones ha llegado con una de las peores noticias posibles en el Ciutat de València. Jorge de Frutos, uno de los futbolistas más importantes en el conjunto granota, sufrió una lesión en la rodilla en un partido de entrenamiento y no podrá estar en las próximas semanas con el cuadro dirigido por Paco López. De hecho, tras las primeras exploraciones, se prevé que el jugador pueda estar fuera como mínimo un mes. La realidad es que este contratiempo supone un mazazo para el entrenador de Silla, que pierde a uno de sus jugadores ‘bandera’ en la parcela ofensiva y que este año ya ha dado una asistencia en las tres primeras jornadas.

Jorge de Frutos ha sido uno de los nombres del mercado de fichajes en clave levantinista. El club ha realizado una apuesta por el jugador a pesar de las ofertas, insuficientes eso sí, que han llegado a Orriols. Eso demuestra que su figura es vital para Paco López y para el ataque granota que, más allá de Morales, no tiene un extremo de su perfil. Es más, a pesar de que se ha intentado firmar a algún jugador para cubrir esa posición, finalmente no ha llegado ningún extremo al Ciutat. Ahora la lesión provoca un contratiempo y no leve. De Frutos es clave y si se confirman las primeras exploraciones, el levantinismo no podría disfrutar del segoviano en el futuro más próximo.

Por nivel y por ausencia de un recambio que se acerque a su contribución habitual. Y las primeras exploraciones no son positivas. El jugador tiene dañada la rodilla y estará, si se confirma la dolencia en las próximas pruebas, como mínimo un mes de baja. Ese tiempo incluso podría ser mayor.

La dolencia además se produjo en una sesión normal sin demasiada carga. Un partido de entrenamiento habitual en el que De Frutos tuvo la mala fortuna de caer lesionado.

En un principio incluso se temió lo peor. A partir de ahí, el jugador fue sometido a distintas pruebas y se descartó algo mucho más grave. Por el momento, a la espera de un parte médico oficial, en el club se guarda la calma mientras se trata de conocer el alcance exacto de la lesión, así como su evolución. Además, el jugador ha tenido el fin de semana libre y será mañana cuando se le hagan más pruebas para determinar cuál es el alcance.

La 2020/21 del ‘18’ De Frutos solo se perdió un partido en toda la temporada pasada. El jugador fue una de las piezas importantes para Paco López, aunque empezó con un rol completamente secundario. Fue a partir del mes de diciembre cuando el jugador segoviano ganó protagonismo y se convirtió en un fundamental. Titular indiscutible, importante en el triunfo ante el Getafe en el Ciutat de València que dio paso al punto de inflexión el curso pasado. En esta campaña, De Frutos ya había dado una asistencia contra el Real Madrid y había demostrado estar en el mismo nivel que cuando finalizó la 2020/21. Curiosamente, el jugador de la cantera blanca se perdió solo un partido hace un año y fue contra los de Zidane en Valdebebas. Además terminó siendo titular en 22 de las 38 jornadas, jugando 37 y dejando claro que era uno de los activos más importantes.