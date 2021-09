El morbo de la jornada inaugural de la Primera Iberdrola, después de que el Madrid le arrebatara la segunda plaza al Levante la pasada temporada y firmara a tres piezas claves como Esther González, Rocío Gálvez y Claudia Zornoza, estuvo asegurado desde el primer instante. Sobre el papel, la previsión fue de máxima igualdad, pero las chicas entrenadas por Ángel Villacampa se tomaron la justicia por su mano. El combinado granota, tras perder con la cabeza bien alta frente al Olympique de Lyon en el primer asalto de la Champions League, cerró la semana impartiendo cátedra frente al cuadro blanco, con una exhibición futbolística que terminó en goleada (4-0) y con el claro mensaje de que el Levante Femenino volverá a ser un dolor de muelas para los equipos aspirantes al torneo de las estrellas como para los que pugnen por títulos.

El equipo de Orriols no titubeó ni un solo instante. De hecho, abrió el luminoso casi sin tiempo para tantear a su adversario. Sin embargo, lo hizo mediante una jugada al primer toque dibujada desde la precisión y la maestría, combinando y desajustando una presión del Madrid que fue ineficiente y que, además, acusó mucho la baja de Maite Oroz en la medular. Alba Redondo recibió un balón filtrado de Toletti, con quien hace migas y transmite química, para superar a Misa a los ciento ochenta segundos de encuentro. Desde entonces, las merengues buscaron el empate sin éxito, con más corazón que cabeza y en un contexto en el que el Levante, que apenas intimidó la portería rival, se sintió cómodo pese al penalti que no señaló Marta Huerta en el primer tiempo. Olga Carmona derribó dentro del área a Toletti, pero la árbitra consideró que no fue suficiente como para señalar infracción.

Dos golazos

Ante la ausencia de situaciones favorables para ampliar diferencias en el marcador, las de Villacampa salieron de vestuarios con los mismos patrones que en el primer asalto. Si el tanto que abrió la lata fue sobresaliente, el de Leire Baños, recogiendo un pase de Alba Redondo, no se quedó corto. La centrocampista, desde la frontal, mandó el balón pegado al palo, imposible para Misa, y provocó el delirio en las gradas de la Ciudad Deportiva de Buñol.

Un rival con menos ideas

El Madrid no tuvo ideas en ataque, mostró dudas en defensa y no dispuso del esférico todo lo que quiso, y en ese mar de dudas, el Levante dio la estocada en los diez minutos finales. Alharilla, que está experimentando un estado de forma inmejorable, se la dio a Toletti para, nuevamente, asistir a Alba Redondo, que mandó el balón al fondo de las mallas prácticamente en boca de gol. La sentencia la puso Tatiana Pinto, que tocada por la varita, entró al campo, recibió un envío desde la banda, recortó a una rival y, desde fuera del área, perforó la portería de Misa tras golpear en el larguero. Un cierre de encuentro supremo, que significó un arranque idílico y que sirve de aviso para demostrar lo que el Levante es capaz de hacer esta temporada.